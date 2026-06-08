Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cübbeli Ahmet Hoca'yı kabul etti - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cübbeli Ahmet Hoca'yı kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cübbeli Ahmet Hoca\'yı kabul etti
08.06.2026 17:01
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde "Cübbeli Ahmet Hoca" olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'yü kabul etti. Görüşmeye dair resmi bir açıklama yapılmazken, ikilinin yan yana fotoğrafı paylaşıldı. Kabulün ardından Ünlü’nün sosyal medya hesabından, Erdoğan'ın inşa ettirdiği camilere atıfta bulunularak "Allah kendisine hayırlı uzun ömür ihsan eylesin, ümmetimizin başında dâim eylesin" duası paylaşıldı.

Yurt içi ve yurt dışı temaslarını hız kesmeden sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da hareketli bir gün geçirdi. Akşam saatlerinde Venezuela Cumhurbaşkanı Vekili Delcy Rodriguez ile yapacağı kritik görüşme öncesinde Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde sürpriz bir konuğu kabul etti. Cumhurbaşkanı, dini sohbetleri ve açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen Ahmet Mahmut Ünlü ile bir araya geldi.

FOTOĞRAF PAYLAŞILDI

Merak uyandıran görüşmeye ilişkin Cumhurbaşkanlığı'ndan resmi bir satır arası açıklama ya da içerik bilgisi paylaşılmadı. Ancak görüşmenin gerçekleştiğini belgeleyen, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cübbeli Ahmet Hoca'nın Dolmabahçe Ofisi'nde yan yana durduğu bir fotoğraf karesi kamuoyuna servis edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cübbeli Ahmet Hoca'yı kabul etti

"ALLAH KENDİSİNE HAYIRLI UZUN ÖMÜR İHSAN EYLESİN"

Görüşmenin detaylarına ve ne zaman yapıldığına dair ilk açıklama ise Ahmet Mahmut Ünlü’nün resmi sosyal medya hesabından geldi. Cuma günü gerçekleştiği belirtilen kabule ilişkin Ünlü'nün hesabından yapılan açıklamada, Erdoğan'ın inşa ettirdiği camilere vurgu yapılarak şu ifadelere yer verildi: "Cübbeli Ahmet Hoca geçen cuma günü Dolmabahçe çalışma ofisinde kıymetli Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi tarafından kabul edildi. Allâh-u Teâlâ, kendisine hayırlı uzun ömür, sıhhat-ü âfiyet ihsân eylesin, gözden, nazardan bütün şerlerden ve şerlilerden muhâfaza eylesin. Başta Çamlıca Câmii olmak üzere Taksîm Câmii, Levent Câmii gibi inşâ ve tâmir ettiği yüzlerce câmi-i şerîf hürmetine ve ezân düşmanlarının tepkilerine rağmen yakında Kadıköy rıhtımında inşâ edeceği câmi-i şerîf hâtırına amel defterini mahşer sabahına kadar meftûh eylesin. Bu ümmete yaptığı üstün hizmetler vesîlesiyle âkıbetini her işte hayırlı eyleyip, daha nice yıllar ümmetimizin başında dâim eylesin. Âmîn!"

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Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cübbeli Ahmet Hoca'yı kabul etti - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Ebede Yolculuk Ebede Yolculuk:
    Âmin rabbim sizin gibi iki değeri bize nasip etti şükür. kıymetini bilmeyen çok ya bu dünyada ya ahirette elbet anlar insanlar ama iş işten geçmiş olur. 0 0 Yanıtla
  • Mstzkmc Mstzkmc :
    seçimler yaklışıyor. 0 0 Yanıtla
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