Can Uzun'dan resital! Savunmacıları felç etti - Son Dakika
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Can Uzun'dan resital! Savunmacıları felç etti

09.06.2026 14:38
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A Milli Takım'ın Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında yaptığı antrenmanda Can Uzun performansıyla öne çıktı. Genç yıldız, çalımları ve hızıyla beğeni topladı.

A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası hazırlıkları tüm hızıyla devam ederken, antrenmanda en çok dikkat çeken isimlerden biri Can Uzun oldu.

GENÇ YILDIZDAN ŞOV

Antrenman boyunca oldukça istekli görüntü sergileyen Can Uzun, yaptığı çalımlar ve süratiyle ön plana çıktı. Genç futbolcunun özellikle dar alandaki hareketliliği ve bire bir pozisyonlardaki başarısı dikkat çekti.

TEKNİK HEYETTEN TAM NOT

Milli takım teknik heyetinin de yakından takip ettiği Can Uzun'un performansından memnun kaldığı öğrenildi. Dünya Kupası öncesinde form grafiğini yükselten genç yıldız, kadronun en dikkat çeken isimleri arasında gösteriliyor.

TARAFTARLARI HEYECANLANDIRDI

Antrenmandan paylaşılan görüntülerde Can Uzun'un enerjisi ve özgüveni gözlerden kaçmadı. Milli futbolcunun sergilediği performans, Dünya Kupası öncesinde futbolseverleri de heyecanlandırdı.

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Son Dakika Spor Can Uzun'dan resital! Savunmacıları felç etti - Son Dakika

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