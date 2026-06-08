İran'dan "ABD eyaletlerini vururuz" tehdidi: Bunun bedelini ödeyebilir misiniz? - Son Dakika
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İran'dan "ABD eyaletlerini vururuz" tehdidi: Bunun bedelini ödeyebilir misiniz?

08.06.2026 17:24
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İran ve İsrail arasındaki çatışmalar yeniden bir anda şiddetlenirken, Tahran'dan Washington'a tehdit dolu video mesaj geldi. İran devlet televizyonunun yayınladığı videoda Kaliforniya, Teksas, New Orleans gibi eyaletlerde yer alan petrol rafinerileri ve ve ABD üssünün bulunduğu Diego Garcia Adası'nın haritadaki yeri paylaşıldı. Videonun sonunda, "Eğer Washington bölge dışı bir savaş uyarısını bu kez de göz ardı ederse, bunun bedelini ödeyebilecek mi?" sözleri yer aldı.

İran ile İsrail yeniden savaşa tutuşurken, Tahran yönetimi ABD’ye yönelik tehdit içeren bir video mesaj yayımladı.

ABD'DEKİ PETROL RAFİNERİLERİ TEK TEK PAYLAŞILDI

İran devlet televizyonunda paylaşılan videoda; Kaliforniya, Teksas ve New Orleans gibi eyaletlerde bulunan petrol rafinerileri ile ABD’nin Hint Okyanusu’ndaki askeri üssü Diego Garcia Adası’nın haritadaki konumları açıkça hedef gösterildi.

ABD'YE "BÖLGE DIŞI SAVAŞ" UYARISI

Videonun sonunda yer alan, "Eğer Washington bölge dışı bir savaş uyarısını bu kez de göz ardı ederse, bunun bedelini ödeyebilecek mi?" ifadesiyle ABD'ye doğrudan gözdağı verildi. Uzmanlar, Tahran'ın bu hamleyle Washington’a, İsrail’e destek vererek savaşa dahil olması durumunda küresel bir enerji ve lojistik kriziyle karşı karşıya kalacağı mesajını iletmeyi amaçladığını belirtiyor.

TRUMP TARAFLARA ÇAĞRI YAPTI

Orta Doğu'da tansiyonun yeniden zirve yapmasının ardından Donald Trump, “İsrail ve İran ateş etmeyi derhal durdurmalı.” ifadelerine yer verdi.

İran'dan

İRAN: İSRAİL'E SALDIRILAR SONA ERDİ

Bu çağrının ardından İran'dan açıklama geldi. İran Silahlı Kuvvetleri, İsrail’e yönelik askeri operasyonların sona erdiğini duyurdu; İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarına yeniden başlaması halinde daha şiddetli saldırılarla karşılık vereceği uyarısında bulundu.

PEZEŞKİYAN'DAN MÜZAKERE MESAJI: NE SAHAYI TERK ETTİK NE MASAYI

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan yaptığı açılamada "Hiçbir tehdide karşı geri adım atmayacağız. Diplomasi ve savunma, ulusal gücün iki kanadıdır; ne sahayı terk ettik ne de müzakere masasını." dedi.

İran'dan

İSRAİL DE SALDIRILARI DURDURDU

Israel Hayom gazetesinin haberine göre, İsrail ve ABD, arabulucular vasıtasıyla İran'a "füze saldırılarını durdurması halinde yeni bir karşı saldırı düzenlenmeyeceği" yönünde mesaj iletti. Haberde, İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yürüten birimi Hatemu'l Enbiya Karargahı'nın, "İsrail'e yönelik askeri operasyonların durdurulduğu" açıklamasının bu mesajın iletilmesinden sonra geldiği belirtildi.

İsrail'de yayın yapan Kanal 13 televizyonu ise, Başbakan Binyamin Netanyahu ile ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'ın saldırıları durdurduğunu açıklamasından kısa süre önce aynı gün içinde ikinci kez telefonda görüştüğünü iddia etti.

Yedioth Ahronoth gazetesi ise Netanyahu'nun Trump ile görüşmesinin ardından, İsrail Başbakanı'nın İran'a akşam ve gece saatlerinde düzenlenmesi planlanan saldırıları durduracağını ifade etti.

İran'dan

ATEŞKES BOZULDU, KENTLERE FÜZE YAĞDI

İsrail ordusu, dün Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesinde Hizbullah'a ait altyapıyı hedef aldığını açıklarken, saldırıda en az iki kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı. Saldırının ardından İran'dan İsrail'e füze atışları yapıldı.

İsrail de bu saldırılara karşılık verdi. İsrail ordusu, İran'ın batısı ve merkezdeki bölgelerini vurduğunu bildirdi. İsrail savaş uçakları İran'ın 5 büyük kentini vurdu. Vurulan kentler, başkent Tahran, İsfahan, Kerec, Tebriz ve Kirmanşah.

İran'da radar tesislerinin vurulmasına misilleme olarak İsrail'de Nevatim ve Tel Nof Hava Üsleri'ni hedef aldıklarını bildiren İran Devrim Muhafızları, "Tüm senaryolara ve tüm cephelerde geniş çaplı operasyona hazırlıklıyız." mesajını verdi.

İran'dan

Bu mesajın ardından İsrail Ordusu, “İran'dan İsrail'e doğru yeni füzelerin fırlatıldığı tespit edildi.” açıklamasında bulundu.

İRAN DEVRİM MUHAFIZLARI HAYFA'YI VURDU

İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail'in İran'daki petrokimya tesislerine yönelik saldırılarına karşılık olarak Hayfa'daki sanayi tesislerini hedef aldıklarını söyledi. Devrim Muhafızları Ordusunun yayımladığı bildiride, Hayfa'daki benzer sanayi tesislerinin de hedef alındığı kaydedildi.

İran'dan

Bildiride ayrıca, İsrail'in sivil hedefler ile petrol sanayisini hedef almasının bölgedeki tüm enerji merkezlerini etkileyebilecek tehlikeli bir oyunu başlattığı ve ortaya çıkacak ekonomik sonuçlardan ABD'nin sorumlu olacağı belirtildi.

"KIZILDENİZ'DE İSRAİL'İN DENİZCİLİK FAALİYETLERİNİ TAM VE KESİN BİR YASAK GETİRİYORUZ”

Öte yandan Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail'e füze saldırısı düzenlediklerini ve Kızıldeniz'de İsrail gemilerini hedef alacaklarını açıkladı. Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı açıklamada İsrail'in Yafa kentine füze saldırıları gerçekleştirdiklerini söyledi.

İran'dan

Kızıldeniz'de İsrail gemilerini hedef alacaklarını belirten Seri, "Kızıldeniz'de İsrail'in denizcilik faaliyetlerine tam ve kesin bir yasak getiriyoruz. Şu andan itibaren düşmanın tüm hareketliliğini meşru askeri hedef olarak kabul ediyoruz." dedi.

İsrail'in gerilimi tırmandıran adımlarına aynı şekilde karşılık vereceklerini söyleyen Seri, İsrail'e yönelik saldırılarını artıracaklarını ifade etti.

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Son Dakika İran İran'dan 'ABD eyaletlerini vururuz' tehdidi: Bunun bedelini ödeyebilir misiniz? - Son Dakika

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