Dünya Kupası hazırlıklarını sürdüren İsviçre Milli Takımı'nda ilginç bir kriz yaşanıyor.
İsviçre Futbol Federasyonu'nun, milli takım kampının bulunduğu bölgenin yakınlarında görülen zehirli yılanlar nedeniyle şikayette bulunduğu öğrenildi. Yetkililerin, futbolcuların ve teknik ekibin güvenliği konusunda endişe duyduğu belirtildi.
Federasyonun son saatlerde soruna çözüm bulmak için yoğun mesai harcadığı aktarıldı. Yaşanan gelişmelerin ardından kamp merkezinin başka bir bölgeye taşınmasının da gündeme geldiği ifade edildi.
Yetkililerin, yerel makamlarla temas halinde olduğu ve bölgedeki risk durumuna ilişkin detaylı rapor talep ettiği belirtildi. Kampın mevcut yerinde devam edip etmeyeceği konusunda kısa süre içinde karar verilmesi bekleniyor.
Dünya Kupası öncesinde hazırlıklarını sorunsuz sürdürmek isteyen İsviçre Milli Takımı'nın, yaşanan bu beklenmedik olay nedeniyle planlarını değiştirmek zorunda kalabileceği konuşuluyor.
Son Dakika › Spor › Dünya Kupası kampında yılan alarmı - Son Dakika
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