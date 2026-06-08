Yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefleyen Beşiktaş, Vincenzo Italiano yönetiminde transfer çalışmalarını sürdürmek için kolları sıvadı.
Hücum hattını yıldız bir golcüyle güçlendirmek isteyen siyah-beyazlılar, gözünü Trabzonspor’un Nijeryalı dev santrforu Paul Onuachu’ya dikti.
Daha önce Ernest Muçi transferinde Trabzonspor yönetimi ile kurulan sıcak ve olumlu ilişkileri koz olarak kullanmak isteyen Beşiktaş yönetimi, resmi görüşmeler için düğmeye bastı.
Siyah-beyazlıların, bu transferi ekonomik olarak daha makul bir zemine oturtmak adına bordo-mavililere cazip bir takas formülü sunacağı öğrenildi. Kadroda düşünülmeyen bazı kaliteli isimleri Trabzonspor’a önermeye hazırlanan Beşiktaş, Onuachu’yu renklerine bağlayarak yeni sezonda gol yollarındaki sorununu kökten çözmeyi planlıyor.
Geride kalan sezonda tüm kulvarlarda 36 maçta sahaya çıkma başarısı gösteren Onuachu, 26 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.
Son Dakika › Spor › Süper Lig devinden Onuachu sürprizi - Son Dakika
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