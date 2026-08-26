Nepal'de şiddetli sel felaketi! Çok sayıda ölü var, 390 kişiden haber alınamıyor - Son Dakika
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Nepal'de şiddetli sel felaketi! Çok sayıda ölü var, 390 kişiden haber alınamıyor

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Nepal'in Çin sınırındaki Rasuwa bölgesinde meydana gelen ani ve şiddetli sel felaketi bölgede ağır bir yıkıma yol açtı. Bhotekoshi Nehri'nin taşmasıyla köyler sular altında kalırken ilk belirlemelere göre yedi kişi hayatını kaybetti. Tibet sınırını da etkileyen afette yüzlerce sivilin ve güvenlik görevlisinin kayıp olması, tablonun giderek ağırlaşacağının sinyallerini veriyor. Öte yandan bölgeden gelen görüntülerde ise şiddetli selin neden olduğu yıkım kameralara saniye saniye yansıdı.

Nepal’in Çin sınırındaki Rasuwa bölgesini vuran şiddetli sel felaketinde ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti. Bhotekoshi Nehri’nin taşmasıyla yerleşim yerleri sular altında kalırken, kutsal Kailash Mansarovar bölgesine gitmek üzere yola çıkan yaklaşık 390 kişilik kafile dahil yüzlerce kişiden haber alınamıyor. Bölgeden gelen görüntüler ise selin yol açtığı büyük yıkımı gözler önüne serdi.

Nepal'de şiddetli sel felaketi! Çok sayıda ölü var, 390 kişiden haber alınamıyor

YIKIMIN BOYUTU ÇOK BÜYÜK

The Kathmandu Post gazetesinin aktardığı bilgilere göre, Bagmati eyaletinde dağlık bir yapıya sahip olan Rasuwa'yı sabah saatlerinde vuran sel, bölgenin altyapısına büyük zarar verdi. Eyalet genelinde hayati öneme sahip yollar, köprüler ve enerji projeleri kullanılamaz hale geldi. Suların tehlikeli boyutlara ulaşması nedeniyle, yaklaşık elli bin kişinin yaşadığı Syapru Besi ve Timure kasabalarına helikopterlerin dahi iniş yapamadığı ve sular çekilene kadar bölgeye havadan lojistik destek sağlanamayacağı açıklandı. O anki dehşeti anlatan bir görgü tanığı ise her şeyin saniyeler içinde geliştiğini belirterek, yanardağ patlamasına benzer devasa bir gürültünün ardından insanların çığlık atarak can havliyle kaçıştığını ifade etti.

Nepal'de şiddetli sel felaketi! Çok sayıda ölü var, 390 kişiden haber alınamıyor

KAYIP YÜZLERCE SİVİL KAYIP

Felaketin en çok endişe yaratan boyutu, kendilerinden hiçbir şekilde haber alınamayan yüzlerce insan oldu. Selin vurduğu bölgede iki farklı karakolda görev yapan on üç polis memuruyla iletişimin tamamen koptuğu bildirildi. Durumu daha da kritik hale getiren gelişme ise Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'nde yer alan kutsal Kailash Mansarovar bölgesine dini bir ziyaret gerçekleştirmek üzere yola çıkan yaklaşık üç yüz doksan kişilik kafileden iz dahi bulunamaması oldu. Toplamda dört yüzü aşkın kayıp ihbarı, bölgedeki arama kurtarma çalışmalarını büyük bir zaman yarışına dönüştürdü.

Nepal'de şiddetli sel felaketi! Çok sayıda ölü var, 390 kişiden haber alınamıyor

TİBET'TE DE TOPRAK KAYMASI YAŞANDI

Yaşanan trajedinin ardından acil olarak kriz masası oluşturan Nepal Başbakanı Balendra Shah, sağlık ekipleri, izciler ve Kızılhaç ile koordinasyon halinde arama kurtarma faaliyetlerinin başlatıldığını duyurdu. Afet Yönetim Kurumu da nehir kıyısındaki yerleşim yerlerinde yaşayan vatandaşları acil koduyla uyardı. 

Nepal'de şiddetli sel felaketi! Çok sayıda ölü var, 390 kişiden haber alınamıyor

Öte yandan felaket sadece Nepal ile sınırlı kalmayıp Çin tarafını da vurdu. Tibet ile Nepal sınırındaki Gyirong kasabasında şiddetli toprak kaymaları meydana geldi. Çin devlet haber ajansının bildirdiğine göre, toprak kaymaları nedeniyle Shigatse bölgesine giden yollar tamamen kapanırken, bölgedeki iletişim ve elektrik altyapısı çöktü.

Nepal'de şiddetli sel felaketi! Çok sayıda ölü var, 390 kişiden haber alınamıyor


Kaynak: İHA

Çin Halk Cumhuriyeti, Doğal Afetler, 3. Sayfa, Ulaşım, Nepal, Tibet, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Nepal'de şiddetli sel felaketi! Çok sayıda ölü var, 390 kişiden haber alınamıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Nepal'de şiddetli sel felaketi! Çok sayıda ölü var, 390 kişiden haber alınamıyor - Son Dakika
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