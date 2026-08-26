Nepal'de şiddetli sel felaketi! Çok sayıda ölü var, 390 kişiden haber alınamıyor

Nepal’in Çin sınırındaki Rasuwa bölgesini vuran şiddetli sel felaketinde ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti. Bhotekoshi Nehri’nin taşmasıyla yerleşim yerleri sular altında kalırken, kutsal Kailash Mansarovar bölgesine gitmek üzere yola çıkan yaklaşık 390 kişilik kafile dahil yüzlerce kişiden haber alınamıyor. Bölgeden gelen görüntüler ise selin yol açtığı büyük yıkımı gözler önüne serdi.

YIKIMIN BOYUTU ÇOK BÜYÜK

The Kathmandu Post gazetesinin aktardığı bilgilere göre, Bagmati eyaletinde dağlık bir yapıya sahip olan Rasuwa'yı sabah saatlerinde vuran sel, bölgenin altyapısına büyük zarar verdi. Eyalet genelinde hayati öneme sahip yollar, köprüler ve enerji projeleri kullanılamaz hale geldi. Suların tehlikeli boyutlara ulaşması nedeniyle, yaklaşık elli bin kişinin yaşadığı Syapru Besi ve Timure kasabalarına helikopterlerin dahi iniş yapamadığı ve sular çekilene kadar bölgeye havadan lojistik destek sağlanamayacağı açıklandı. O anki dehşeti anlatan bir görgü tanığı ise her şeyin saniyeler içinde geliştiğini belirterek, yanardağ patlamasına benzer devasa bir gürültünün ardından insanların çığlık atarak can havliyle kaçıştığını ifade etti.

KAYIP YÜZLERCE SİVİL KAYIP

Felaketin en çok endişe yaratan boyutu, kendilerinden hiçbir şekilde haber alınamayan yüzlerce insan oldu. Selin vurduğu bölgede iki farklı karakolda görev yapan on üç polis memuruyla iletişimin tamamen koptuğu bildirildi. Durumu daha da kritik hale getiren gelişme ise Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'nde yer alan kutsal Kailash Mansarovar bölgesine dini bir ziyaret gerçekleştirmek üzere yola çıkan yaklaşık üç yüz doksan kişilik kafileden iz dahi bulunamaması oldu. Toplamda dört yüzü aşkın kayıp ihbarı, bölgedeki arama kurtarma çalışmalarını büyük bir zaman yarışına dönüştürdü.

TİBET'TE DE TOPRAK KAYMASI YAŞANDI

Yaşanan trajedinin ardından acil olarak kriz masası oluşturan Nepal Başbakanı Balendra Shah, sağlık ekipleri, izciler ve Kızılhaç ile koordinasyon halinde arama kurtarma faaliyetlerinin başlatıldığını duyurdu. Afet Yönetim Kurumu da nehir kıyısındaki yerleşim yerlerinde yaşayan vatandaşları acil koduyla uyardı.

Öte yandan felaket sadece Nepal ile sınırlı kalmayıp Çin tarafını da vurdu. Tibet ile Nepal sınırındaki Gyirong kasabasında şiddetli toprak kaymaları meydana geldi. Çin devlet haber ajansının bildirdiğine göre, toprak kaymaları nedeniyle Shigatse bölgesine giden yollar tamamen kapanırken, bölgedeki iletişim ve elektrik altyapısı çöktü.



