Mansur Yavaş kararını verdi! CHP mi, Yeni Parti mi? - Son Dakika
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Mansur Yavaş kararını verdi! CHP mi, Yeni Parti mi?

Mansur Yavaş kararını verdi! CHP mi, Yeni Parti mi?
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Yeni Parti’ye yönelik belediye başkanı geçişlerinin ardından siyasi geleceği merak edilen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında CHP’den dikkat çeken bir açıklama geldi. CHP Sözcüsü Müslim Sarı, Yavaş ile aralarında herhangi bir problem veya soğukluk bulunmadığını belirterek, “Kendisi CHP çatısı altında siyaset yapmaya devam etmek istediğini söyledi” dedi.

Özgür Özel'in liderliğindeki Yeni Parti'ye yönelik belediye başkanı düzeyindeki geçişler siyasetin bir numaralı gündem maddesi olmaya devam ederken, gözler Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a çevrilmişti. Mansur Yavaş'ın siyasi rotasına ilişkin beklenen resmi açıklama, CHP Sözcüsü Müslim Sarı'nın çarpıcı ifadeleriyle netlik kazandı.

"BİR PROBLEMİMİZ VEYA SOĞUKLUĞUMUZ YOK"

Aydınlık gazetesinden Aykut Diş'e konuşan CHP Sözcüsü Müslim Sarı, Ankara kulislerini hareketlendiren transfer iddialarına doğrudan cevap verdi. Mansur Yavaş ile iletişimlerinin son derece güçlü olduğunu belirten Sarı, "Mansur Yavaş bizim büyükşehir belediye başkanımız. Sürekli konuşuyor, görüşüyoruz. Genel merkez olarak bir problemimiz yok. Soğukluk da yok" diyerek parti yönetimi ile Yavaş arasındaki uyuma dikkat çekti. Açıklamanın en kritik bölümünde ise doğrudan Yavaş'ın kendi kararına atıfta bulunan Sarı, "Kendisi CHP çatısı altında siyaset yapmaya devam etmek istediğini söyledi" ifadeleriyle devam eden tüm tartışmalara son noktayı koydu.

"AİDİYETLERİN NETLEŞTİRİLMESİNİ İSTİYORUZ"

Değerlendirmelerinde Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'ndeki siyasi aritmetiğe de özel olarak değinen Müslim Sarı, "Belediye Meclislerinde özgün ve hassas dengeler var. O, bunları gözetiyor. Mansur Bey’e karşı özel bir talebimiz olmadı" sözleriyle Yavaş'ın mevcut yönetim stratejisine duydukları saygıyı dile getirdi. Sürecin genel çerçevesini çizen ve partinin beklentilerini özetleyen CHP Sözcüsü, "Biz bütün belediye başkanlarımızın ve belediye meclis üyelerimizin aidiyetlerini netleştirmelerini istiyoruz" diyerek, yaşanan siyasi hareketlilik ortamında tüm yerel yöneticilerden kurumsal bir netlik beklediklerini kamuoyuna ilan etti.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Halk Partisi, Mansur Yavaş, Müslim Sarı, Yeni Parti, Özgür Özel, Politika, Siyaset, Son Dakika

Son Dakika Politika Mansur Yavaş kararını verdi! CHP mi, Yeni Parti mi? - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Erdinç Uzuner Erdinç Uzuner:
    Özgür şimdi adaylığını açıklasın çekinmeden. 4 5 Yanıtla
  • erdalyldz89@gmail.com [email protected]:
    Haber doğruysa mansurda artik hayatta seçilemez anca akp ye geçerse seçilir 1 4 Yanıtla
  • Hakan Caf Hakan Caf:
    Ne imamoglu ne özel. Mansur başkan kazanacak tek adaydır. Sabırlı olup siyasetin rüzgarına baksın siyasette 1 gün bile uzun bir zamandır. 1 1 Yanıtla
  • Deniz Kisa Deniz Kisa:
    Baba ocagi MHP 1 1 Yanıtla
  • qpvf786zkb qpvf786zkb:
    bunda ne köy olur nede kasaba km )) 0 0 Yanıtla
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