Dolly Parton Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Dolly Parton Hayatını Kaybetti

Dolly Parton Hayatını Kaybetti
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Amerikalı country sanatçısı Dolly Parton, 80 yaşında Nashville'de vefat etti.

Amerikalı country sanatçısı Dolly Parton'ın ailesi, ünlü ismin ölümünü sosyal medya hesapları üzerinden duyurdu.Seksen yaşındaki Parton'ın Nashville, Tennessee'de hayatını kaybettiği açıklandı.Parton'ın yeğeni Brian Seaver, yayınladığı video mesajında, "Dolly ışık içinde yaşadı ve şüphesiz ki şu an İsa'nın kollarında" ifadelerini kullandı.Ünlü ismin 59 yıllık eşi Carl Thomas Dean 2025 yılında ölmüştü.Parton özellikle Jolene isimli country şarkısına getirdiği yorumla dünya çapında tanındı.Dolly Parton birçok filmde de rol aldı.Haber gelişiyor...

Kaynak: BBC

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