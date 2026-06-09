Kılıçdaroğlu'na destek artıyor! Salondaki kalabalık dikkat çekti

Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) günlerdir merakla beklenen "Meclis grup toplantısında kürsüye kim çıkacak?" bilmecesi nihayet çözüme kavuştu. Parti içi liderlik ve çift başlılık tartışmalarının gölgesinde geçen günlerin ardından CHP, aynı gün iki farklı adreste iki ayrı liderin konuşmasına sahne oldu. Özgür Özel TBMM Genel Kurulu çatısı altında gruba hitap ederken, Kemal Kılıçdaroğlu ise parti Genel Merkezi’nde gövde gösterisi yaptı.

SALONDAKİ KALABALIK DİKKAT ÇEKTİ

Kılıçdaroğlu’nun konuşma yaptığı salondaki hınca hınç doluluk ve partililerin yoğun ilgisi dikkat çekti. Genel Merkez’deki bu kalabalık ve coşkulu atmosfer "Kılıçdaroğlu'na destek artıyor" şeklinde yorumlandı.

"KİRLİ OLANLARIN TAMAMININ İŞİNE SON VERECEĞİZ"

CHP Genel Merkezi'nde toplanan milletvekilleri ve partililere hitap eden Kılıçdaroğlu, "Her şeyi sizler için yapıyorum, yapacağım. Sizi utandırmayacağım. Kirli olanların tamamının işine son vereceğiz. Arınacağız, temiz siyaset yapacağız. İradesini parayla satanlar bu partide olamazlar Tarihin hiç bir döneminde pavyonlarda kurultay pazarlıkları yapılmadı" ifadelerini kullandı.

ÖZGÜR ÖZEL'E SERT SÖZLER

İsim vermeden Özgür Özel'e de yüklenen Kılıçdaroğlu, "Hep iyi niyetle davrandım, herkesi dinledim, kim ne söylediyse dikkatle dinlemeye özen gösterdim. Hiçbir CHP Genel Başkanı yurt dışına gidip 'Bize niye yardım yapmıyorsunuz?' diyemez" dedi.