Antalya'da Mahsur Kalan Çiftin Kurtarılması İçin Çalışmalar Başlatıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Antalya'da Mahsur Kalan Çiftin Kurtarılması İçin Çalışmalar Başlatıldı

Antalya\'da Mahsur Kalan Çiftin Kurtarılması İçin Çalışmalar Başlatıldı
08.06.2026 16:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da Kral Havuzu'na giden A.K. ve arkadaşı, dağlık alanda mahsur kaldı, arama kurtarma işlemi başladı.

Antalya'da sosyal medyada gördükleri Kral Havuzunu merak ederek geldikleri Hisançandır'da dağlık alanda 2 gündür mahsur kalan ve cep telefonun SOS özelliği ile yardım isteyen 2 kişiyi kurtarmak için JAK ve AFAD ekipleri tarafından arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Olay, Konyaaltı ilçesi Hisarçandır Mahallesi Kaplan Kapanı Mevkii'nde bulunan ve son dönemlerde sosyal medya da içerik üreticiler ve doğa gezginleri tarafından görüntüleri sıkça paylaşılan Kral Havuzunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sosyal medyada Kral Havuzuna giden maceraperestlerin çektiği videoları gören A. K. ve henüz ismi öğrenilemeyen kız arkadaşı ile birlikte hafta sonu kamp yapmak ve video çekmek için Korkuteli'nden yola çıkarak Kral Havuzunun bulunduğu Hisarçandır Mahallesine geldi. Şehir merkezine yaklaşık 45 kilometre uzaklıkta bulunan bölgeye gelen A.K. ve arkadaşı araçları ile gidebilecekleri noktaya kadar gittikten sonra yola yaya olarak devam etti.

SOS mesajı ile yardım istediler

Sarp kayalık ve ormanlık arazide ilerleyen çift saatler süren zorlu yürüyüşün ardından kral havuzuna ulaştı. Burada bir süre vakit geçiren A.K. ve kız arkadaşı dönüş yoluna geçti. Ancak havanın kararması ile yollarını şaşıran ve kayalık arazide mahsur kalan çift dönüş yolunu bulamadı. Geceyi cep telefonunun da çekmediği mahsur kaldıkları bölgede geçiren A.K. ve kız arkadaşı cep telefonlarının SOS özelliği ile mesaj attıkları yakınlarından istedi. A.K.'den gelen yardım mesajı ile yola çıkan yakınları bölgeyi bilen bir vatandaşın yardımı ile A.K.'nin aracına ormanlık arazide ulaşmayı başardı.

JAK ve AFAD arama çalışması başlattı

A. K.'nin yakınlarının durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Komutanlığı'na bağlı tim ile AFAD ekibi sevk edildi. Arazi araçları ile belirlenen konuma giden JAK ve AFAD ekipleri bölgede dron ile havadan mahsur kalan şahısların yerinin tespit edilmesi için çalışma başlattı. A. K.'nin cep telefonundan gönderdiği SOS mesajları ile koordinatları tespit edilen 2 kişiye ulaşmak için harekete geçen ekipler ormanlık ve sarp kayalık alanda mahsur kalan 2 kişiyi kurtarmak için çalışma başlattı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Acil Durum, 3. Sayfa, Antalya, Yaşam, Doğa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da Mahsur Kalan Çiftin Kurtarılması İçin Çalışmalar Başlatıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yabancı turist ilgisi Kuşadası ve Didim’de sezon beklentisini yükseltti Yabancı turist ilgisi Kuşadası ve Didim'de sezon beklentisini yükseltti
Rusya, Çernobil Nükleer Santrali etrafındaki özel bölgeye saldırı düzenledi Rusya, Çernobil Nükleer Santrali etrafındaki özel bölgeye saldırı düzenledi
Antalya Havalimanı’nda bebek bezinden servet çıktı Antalya Havalimanı'nda bebek bezinden servet çıktı
Otokoç galerisine ateş açan saldırganlar, o anları kayıt altına alıp paylaştı: Kürt kadınlara saygısızlık devam ederse bu eylemler de bitmeyecek Otokoç galerisine ateş açan saldırganlar, o anları kayıt altına alıp paylaştı: Kürt kadınlara saygısızlık devam ederse bu eylemler de bitmeyecek
Feyenoord Robin van Persie’yi kovdu Feyenoord Robin van Persie'yi kovdu
Genel seçimin provası gibi, 6 beldenin yeni başkanı belli oldu Genel seçimin provası gibi, 6 beldenin yeni başkanı belli oldu

17:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cübbeli Ahmet Hoca’yı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cübbeli Ahmet Hoca'yı kabul etti
16:08
Hakan Safi’yi Mbappe yaktı Herkes aynı yorumu yapıyor
Hakan Safi'yi Mbappe yaktı! Herkes aynı yorumu yapıyor
16:06
İşte Can Polat’ı öldüren tetikçinin ifadesi: O haberleri okuyunca bayıldım
İşte Can Polat'ı öldüren tetikçinin ifadesi: O haberleri okuyunca bayıldım
15:56
Aziz Yıldırım’ın mazbatasını ne zaman alacağı belli oldu
Aziz Yıldırım'ın mazbatasını ne zaman alacağı belli oldu
15:06
CHP’de grup toplantısı krizi nasıl çözülecek Erken gelen koltuğu kapacak
CHP'de grup toplantısı krizi nasıl çözülecek? Erken gelen koltuğu kapacak
14:56
Rahmi Koç’un “Kürt kadın“ fıkrasına gülen Binali Yıldırım’dan ilk sözler
Rahmi Koç'un "Kürt kadın" fıkrasına gülen Binali Yıldırım'dan ilk sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2026 17:04:12. #7.12#
SON DAKİKA: Antalya'da Mahsur Kalan Çiftin Kurtarılması İçin Çalışmalar Başlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.