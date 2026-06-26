3 günde ikinci büyük acı: Kadir İnanır ablasının vefatından 3 gün sonra hayatını kaybetti

Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden, Türk sinemasının usta oyuncusu Kadir İnanır, bir süredir tedavi gördüğü hastanede 77 yaşında yaşamını yitirdi. Akciğerindeki rahatsızlık nedeniyle zatürre tedavisi gören ve son günlerde sağlık durumu ağırlaşarak entübe edilen usta sanatçının vefatı, sanat camiasını ve milyonlarca hayranını derin yasa boğdu.

Hayat arkadaşı Jülide Kural'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı "riskli bir süreçten geçiyoruz" açıklamasının ardından yoğun bakımda tedavisi sürdürülen İnanır, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

TÜRK SİNEMASI BÜYÜK BİR DEĞERİNİ KAYBETTİ

Yarım asrı aşan sanat yaşamı boyunca onlarca unutulmaz filme imza atan Kadir İnanır, canlandırdığı karakterlerle Türk sinemasının en güçlü figürlerinden biri haline geldi. Karizmatik duruşu, kendine has oyunculuk tarzı ve toplumun hafızasında yer eden performanslarıyla Yeşilçam'ın efsaneleri arasında gösterilen usta oyuncu, sadece sinema dünyasında değil, toplumsal konulardaki duruşuyla da geniş kesimlerin takdirini kazandı.

1970'li yıllardan itibaren başrolünde yer aldığı sayısız yapımla milyonların sevgisini kazanan İnanır, kariyeri boyunca birçok ödüle layık görüldü ve Türk sinemasının yaşayan sembollerinden biri olarak kabul edildi.

SON GÜNLERİNDE YOĞUN BAKIMDAYDI

Edinilen bilgilere göre Kadir İnanır, akciğerindeki rahatsızlığın ilerlemesi üzerine hastaneye kaldırıldı. Zatürre teşhisiyle tedavi altına alınan sanatçının sağlık durumu zamanla ağırlaştı. Yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam eden İnanır, entübe edilerek yaşam destek ünitesine bağlandı. Ancak doktorların günlerdir sürdürdüğü yoğun çabalara rağmen usta sanatçı yaşam savaşını kaybetti.

AİLE PEŞ PEŞE İKİNCİ KEZ YIKILDI

Kadir İnanır'ın vefatı, ailesinin yaşadığı acıyı daha da derinleştirdi. Usta sanatçının ablası Altun Arıca'nın da yalnızca üç gün önce yaşamını yitirdiği öğrenildi. Aile, Fatsa'da düzenlenen cenaze töreninin ardından bu kez Kadir İnanır'ın acısıyla sarsıldı.

Altun Arıca; oyuncu Kadir İnanır’ın ablası olmasının yanısıra, Levent İnanır, Bülent Arıca ve merhum milli futbolcu Erdoğan Arıca’nın da annesiydi.

Peş peşe yaşanan iki kayıp, İnanır ailesini ve yakın çevresini derin üzüntüye boğarken, sanat dünyasından da çok sayıda taziye mesajı paylaşılmaya başlandı.

SANAT CAMİASI YASTA

Kadir İnanır'ın vefat haberinin duyulmasının ardından sanatçılar, siyasetçiler ve sevenleri sosyal medya hesaplarından taziye mesajları yayımladı. Usta oyuncunun Türk sinemasına kazandırdığı eserlerin ve bıraktığı mirasın gelecek nesillere ilham vermeye devam edeceği vurgulanırken, sevenleri "Yeşilçam bir çınarını daha kaybetti" ifadeleriyle üzüntülerini dile getirdi.

Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Kadir İnanır, ardında onlarca unutulmaz film, sayısız ödül ve milyonların hafızasında silinmeyecek bir iz bırakarak hayata veda etti.