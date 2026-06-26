Bakan Uraloğlu: 15 gemimiz güvenli şekilde Basra Körfezi'nden ayrılmıştır - Son Dakika
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Bakan Uraloğlu: 15 gemimiz güvenli şekilde Basra Körfezi'nden ayrılmıştır

Bakan Uraloğlu: 15 gemimiz güvenli şekilde Basra Körfezi\'nden ayrılmıştır
26.06.2026 18:37
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Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi'ndeki Türk sahipli gemilerin son durumuna ilişkin bilgi veren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "26 Haziran 2026 itibarıyla bölgede bekleyen gemilerimizin tamamı emniyetle çıkış yapmıştır" ifadesini kullandı. Ayrıca Bakan Uraloğlu, Basra Körfezi'nden anlık ayrılma talebi olan herhangi bir geminin bulunmadığını da sözlerine ekledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabından Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi'ndeki Türk sahipli gemilerin son durumuna ilişkin bilgi verdi.

"15 GEMİMİZ GÜVENLİ ŞEKİLDE BASRA KÖRFEZİ'NDEN AYRILMIŞTIR"

Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi'ndeki gelişmeleri ilk andan itibaren anbean takip ettiklerini bildiren Uraloğlu, "İlgili tüm kurumlarımızla koordinasyon içinde hareket ediyoruz. 26 Haziran 2026 itibarıyla bölgede bekleyen gemilerimizin tamamı emniyetle çıkış yapmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Uraloğlu, toplam 15 geminin güvenli şekilde bölgeden ayrıldığını aktararak, bölgede bulunan 3 Türk sahipli geminin Körfez içinde ticari faaliyetlerini sürdürdüğü için ayrılış talep etmediğini belirtti.

"ANLIK AYRILMA TALEBİ OLAN HERHANGİ BİR GEMİMİZ YOKTUR"

Bekleyen gemilerde toplam 99 Türk personelinin bulunduğuna dikkati çeken Uraloğlu, şunları kaydetti: "Basra Körfezi'nden anlık ayrılma talebi olan herhangi bir gemimiz yoktur. Vatandaşlarımızın ve denizcilerimizin güvenliği için süreci hassasiyetle takip etmeyi sürdürüyoruz."

TARİHİ MUTABAKATIN ARDINDAN YENİDEN AÇILMIŞTI

İran, ABD-İsrail'in 28 Şubat'taki saldırılarıyla başlayan savaş sonrasında küresel enerji ticaretinin stratejik geçiş noktalarından Hürmüz Boğazı'nı kapatmıştı. İran ile ABD'nin 14 Haziran'da vardığı mutabakat kapsamında Tahran, Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bakan Uraloğlu: 15 gemimiz güvenli şekilde Basra Körfezi'nden ayrılmıştır - Son Dakika

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