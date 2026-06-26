Kadir İnanır kimdir? Yeşilçam'ın efsane isminin hayatı ve unutulmaz kariyeri - Son Dakika
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Kadir İnanır kimdir? Yeşilçam'ın efsane isminin hayatı ve unutulmaz kariyeri

26.06.2026 19:34
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Türk sinemasının yaşayan efsanelerinden biri olarak gösterilen Kadir İnanır, 50 yılı aşkın sanat yaşamında milyonların gönlünde taht kurdu. Rol aldığı unutulmaz filmler ve kazandığı sayısız ödülle Yeşilçam'ın en güçlü erkek oyuncularından biri olarak hafızalara kazındı. Haksızlığa karşı "Ben bu oyunu bozarım" diyen metanetli Tatar Ramazan’ımız, sevginin emek olduğunu öğreten Al Yazmalım’ımızın İlyas’ıydı. İnanır'ın sinema kariyerindeki son filmi, 2019 yapımı Kapı filmiydi.

Türk sinemasının yarım asra damga vuran isimlerinden Kadir İnanır, sadece oynadığı filmlerle değil, canlandırdığı unutulmaz karakterlerle de milyonların hafızasında yer edindi. Yeşilçam'ın "jön" kavramını yeniden tanımlayan usta oyuncu, 180'i aşkın filmdeki performansıyla Türk sinemasının yaşayan efsaneleri arasına adını yazdırdı. İşte ardında unutulmaz bir miras bırakan Kadir İnanır'ın hayatı ve sanat yolculuğu...

TÜRK SİNEMASININ EFSANE İSMİ

Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Kadir İnanır, 15 Nisan 1949'da Ordu'nun Fatsa ilçesinde dünyaya geldi. Aslen Trabzon'un Sürmene ilçesinden olan İnanır, ailesinin son çocuğuydu. İlk ve orta öğrenimini Fatsa'da tamamladıktan sonra İstanbul Haydarpaşa Lisesi'nde yatılı eğitim gördü. Daha sonra Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo-Televizyon Bölümü'nden mezun oldu.

Kadir İnanır kimdir? Yeşilçam'ın efsane isminin hayatı ve unutulmaz kariyeri

SİNEMAYA FOTOROMANLA ADIM ATTI

1968 yılında Ses dergisi'nin düzenlediği "Sinema Artisti Yarışması"na katıldı. Bu yarışmada yer alan diğer yarışmacılar Uğur Güçlü, Engin Çağlar, Aykut Bora, Sümer Tilmaç, Demir Karahan, Sühan Baydar ve Altan Bozkurt arasında ilk üçe giremedi.

Ancak Saklambaç Gazetesi'nin düzenlediği Fotoroman Artisti Yarışması'nda birinci olan kazanarak İnanır, bir süre fotoromanlarda rol aldı. Aynı yıl Yedi Adım Sonra filmiyle sinemaya giriş yaptı.

Kadir İnanır kimdir? Yeşilçam'ın efsane isminin hayatı ve unutulmaz kariyeri
İlk sinema filmi 7 Adım sonra

 İlk başrolünü ise 1970 yılında Atıf Yılmaz'ın yönettiği Kara Gözlüm filminde Türkan Şoray ile paylaştı. İkili, yıllar içinde Türk sinemasının en unutulmaz partnerlerinden biri haline geldi.

YEŞİLÇAM'IN VAZGEÇİLMEZ JÖNÜ OLDU

1970'li ve 1980'li yıllarda Yeşilçam'ın en çok aranan oyuncularından biri olan Kadir İnanır; Selvi Boylum Al Yazmalım, Utanç, Bir Yudum Sevgi, Ah Güzel İstanbul, Kırık Bir Aşk Hikayesi, Tomruk, Katırcılar, Tatar Ramazan ve Tatar Ramazan Sürgünde gibi Türk sinemasına damga vuran yapımlarda rol aldı. Canlandırdığı karakterlerle dürüst, güçlü ve haksızlığa boyun eğmeyen erkek figürünün simgesi oldu.

Kadir İnanır kimdir? Yeşilçam'ın efsane isminin hayatı ve unutulmaz kariyeri
Tatar Ramazan

ÖDÜLLERLE TAÇLANAN BAŞARILI KARİYER

Başarılı kariyeri boyunca birçok ödüle layık görülen İnanır, Utanç filmiyle Altın Koza Film Festivali'nde, Yılanların Öcü ile Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde ve Medcezir Manzaraları ile Ankara Film Festivali'nde En İyi Erkek Oyuncu ödüllerini kazandı.

TELEVİZYONDA DA İZ BIRAKTI

Sadece sinemada değil televizyon ekranlarında da izleyiciyle buluşan İnanır, Marziye başta olmak üzere çok sayıda dizide rol aldı. Ayrıca 1995-1996 yıllarında Kanal D'de yayımlanan Böyle Gitmez, 1998 yılında ise Flash TV Ana Haber Bülteni'nin sunuculuğunu üstlendi.

SON FİLMİ "KAPI" OLDU

Yaklaşık yarım asırlık sanat yaşamına 180'i aşkın sinema filmi ve 12 televizyon dizisi sığdıran Kadir İnanır, son olarak 2019 yapımı Kapı filminde seyirci karşısına çıktı. Nihat Durak'ın yönettiği filmde Yakup karakterini canlandıran usta oyuncu, bu yapımla yedi yıl aranın ardından yeniden kamera karşısına geçti. Film, sanatçının sinemaya veda ettiği son proje olarak hafızalara kazındı.

ÖZEL YAŞAMI

Uzun yıllardır oyuncu ve yazar Jülide Kural ile birlikte olan Kadir İnanır, aynı zamanda müzisyen Soner Arıca, eski milli futbolcu Erdoğan Arıca ve oyuncu Levent İnanır'ın dayısıydı.

Kadir İnanır kimdir? Yeşilçam'ın efsane isminin hayatı ve unutulmaz kariyeri
Kadir İnanır- Jülide Kural 

YOĞUN BAKIMDAYDI 

2024 yılında geçirdiği rahatsızlıkların ardından uzun süre tedavi gören usta sanatçı, 2026 yılında zatürre nedeniyle yoğun bakıma alındı. Sağlık durumu ağırlaşınca entübe edilen Kadir İnanır 6 6 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra bugün, 77 yaşında hayatını kaybetti.

Kadir İnanır kimdir? Yeşilçam'ın efsane isminin hayatı ve unutulmaz kariyeri

Ardında yalnızca yüzlerce yapım değil; Türk sinemasının hafızasına kazınan onlarca unutulmaz karakter bırakan Kadir İnanır, Yeşilçam'ın en güçlü ve en karizmatik oyuncularından biri olarak anılmaya devam edecek.

Kadir İnanır kimdir? Yeşilçam'ın efsane isminin hayatı ve unutulmaz kariyeriKadir İnanır kimdir? Yeşilçam'ın efsane isminin hayatı ve unutulmaz kariyeri
Kadir İnanır kimdir? Yeşilçam'ın efsane isminin hayatı ve unutulmaz kariyeri
Kadir İnanır kimdir? Yeşilçam'ın efsane isminin hayatı ve unutulmaz kariyeri

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Son Dakika Kadir İnanır Kadir İnanır kimdir? Yeşilçam'ın efsane isminin hayatı ve unutulmaz kariyeri - Son Dakika

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