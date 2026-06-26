Trump: İran ateşkesi ihlal etti, Hürmüz Boğazı'ndan geçen bir tanker vuruldu - Son Dakika
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Trump: İran ateşkesi ihlal etti, Hürmüz Boğazı'ndan geçen bir tanker vuruldu

Trump: İran ateşkesi ihlal etti, Hürmüz Boğazı\'ndan geçen bir tanker vuruldu
26.06.2026 19:18
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ABD Başkanı Donald Trump, , İran'ı "ateşkesi ihlal etmekle" suçladı. Trump, Hürmüz Boğazı'ndan geçen bir tankerin İran'a ait 4 dron tarafından hedef alındığını, bu dronlardan birinin tankerin üst güvertesine isabet ettiğini ancak tankerin yoluna devam ettiğini belirtti. Diğer 3 dronun ise ABD ordusu tarafından düşürüldüğünü aktaran Trump, "Açıkçası bu, ateşkes anlaşmamızın aptalca bir ihlalidir" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran'ı "ateşkesi ihlal etmekle" suçladı.

"HÜRMÜZ BOĞAZI'NDAN GEÇEN TANKER İRAN'A AİT 4 DRON TARAFINDAN HEDEF ALINDI"

Trump, açıklamasında, Hürmüz Boğazı'ndan geçen bir tankerin İran'a ait 4 dron tarafından hedef alındığını, bu dronlardan birinin tankerin üst güvertesine isabet ettiğini ancak tankerin yoluna devam ettiğini belirtti. Diğer 3 dronun ise ABD ordusu tarafından düşürüldüğünü aktaran Trump, "Açıkçası bu, ateşkes anlaşmamızın aptalca bir ihlalidir." ifadesini kullandı.

NE OLMUŞTU?

İngiltere Deniz Ticaret Örgütü (UKMTO), ABD ile İran arasında imzalanan mutabakatın ardından ilk kez Hürmüz Boğazı yakınlarında bir ticari geminin saldırıya uğradığını duyurmuştu. UKMTO'dan yapılan açıklamada,

Umman açıklarında seyir halindeki bir kargo gemisinin kaynağı henüz belirlenemeyen bir mermiyle vurulduğu belirtilmişti. Açıklamada, isabet alan merminin geminin köprü kısmında hasara yol açtığı kaydedilmişti.

Saldırıda gemide bulunan mürettebat arasında can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı bildirilmişti. Yetkililer ayrıca olayın çevre kirliliğine neden olacak herhangi bir sızıntıya yol açmadığını ifade etmişti.

UKMTO, saldırıya ilişkin ihbarın alınmasının ardından ilgili makamların soruşturma başlattığını duyurmuştu . Bölgede seyreden gemilere dikkatli olmaları ve şüpheli durumları İngiltere Deniz Ticareti Operasyonları Merkezi'ne bildirmeleri yönünde uyarıda bulunulmuştu.

İRAN-ABD ARASINDA VARILAN MUTABAKAT

İran ve ABD, Pakistan aracılığında yapılan müzakere süreci kapsamında 14 Haziran'da savaşın durdurulması ve taraflar arasındaki sorunların görüşmelerle çözülmesini öngören 14 maddelik bir mutabakata vardıklarını duyurmuştu.

"İslamabad Mutabakatı" adı verilen mutabakat zaptı, gece İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve ABD Başkanı Donald Trump tarafından dijital ortamda imzalanarak yürürlüğe girmişti.

Mutabakat, Lübnan dahil savaşın sona erdirilmesi, Hürmüz Boğazı'nın açılması ve ABD'nin İran'a uyguladığı deniz ablukasının kaldırılması gibi maddeleri içeriyor.

Mutabakat zaptının imzalanmasının ardından tarafların, nihai anlaşmaya varılması için İran'ın nükleer programı ve yaptırımların kaldırılması gibi konularda kısa süre içinde 60 günlük müzakere sürecine başlaması bekleniyor.

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Son Dakika Güncel Trump: İran ateşkesi ihlal etti, Hürmüz Boğazı'ndan geçen bir tanker vuruldu - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • mossi mossi :
    israilin yapmadığı ne malum 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
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