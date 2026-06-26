Trabzonspor yeni transferini TFF'ye bildirdi - Son Dakika
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Trabzonspor yeni transferini TFF'ye bildirdi

Trabzonspor yeni transferini TFF\'ye bildirdi
26.06.2026 19:09
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Trabzonspor, Gençlerbirliği forması giyen Metehan Mimaroğlu'nu 1 yıllığına kadrosuna kattığını TFF'ye bildirdi.

Yeni sezon kadro planlama çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Trabzonspor, yerli oyuncu rotasyonunu güçlendirmek adına önemli bir takviyeye imza attı. 

METEHAN MİMAROĞLU TRABZONSPOR'DA

Bordo-mavili kulüp, son olarak Gençlerbirliği forması giyen deneyimli kanat oyuncusu Metehan Mimaroğlu'nu 1 yıllığına kadrosuna kattığını duyurdu. Karadeniz ekibi, bu transferi Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) resmen bildirdi.

Trabzonspor yeni transferini TFF'ye bildirdi

SEZON PERFORMANSI

31 yaşındaki tecrübeli futbolcu, geçtiğimiz sezon Gençlerbirliği formasıyla oldukça istikrarlı bir grafik çizdi. Başkent temsilcisiyle toplamda 36 resmi karşılaşmada görev alan yetenekli kanat oyuncusu, bu maçlarda takımına 7 gol ve 4 asistlik önemli bir skor katkısı sağladı. 

Trabzonspor yeni transferini TFF'ye bildirdi

Türkiye Futbol Federasyonu, Gençlerbirliği, Trabzonspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor yeni transferini TFF'ye bildirdi - Son Dakika

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