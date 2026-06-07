Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'dan Fenerbahçelileri kızdıran sözler - Son Dakika
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Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'dan Fenerbahçelileri kızdıran sözler

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım\'dan Fenerbahçelileri kızdıran sözler
07.06.2026 18:24
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Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'ın, "Boş vaatler vererek taraftarı kandırmak kulüpleri zarara uğratıyor" ve "Yapılmamış transferleri yapılmış gibi göstermek" sözleri Fenerbahçe seçimlerinin gölgesinde tartışma yarattı. Açıklamalar sarı-lacivertli taraftarların tepkisini çekti.

Fenerbahçe'de başkanlık seçiminin heyecanı yaşanırken, Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'ın yaptığı açıklamalar gündeme oturdu.

FENERBAHÇE SEÇİMİNE GÖNDERME

Yüksel Yıldırım, Fenerbahçe'deki seçim sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunarak kulüplerin ekonomik gerçeklerden uzak vaatlerle yönetilmemesi gerektiğini söyledi.

Yıldırım, "Fenerbahçe bugün başkanını belirleyecek. Boş vaatler vererek taraftarı kandırmak, kulüpleri zarara uğratıyor. Bu ekonomide taraftarı kandırmak hiç yakışmıyor insanlara" ifadelerini kullandı.

"YAPILMAMIŞ TRANSFERLERİ YAPILMIŞ GİBİ GÖSTERMEK..."

Samsunspor Başkanı, seçim dönemlerinde açıklanan transfer vaatlerine de göndermede bulundu. Yıldırım, "Yapılmamış transferleri yapılmış gibi göstermek... Göreceğiz, bakacağız. O paralar nasıl bulunup ödenecek? Bakacağız. Devlet bunun neresinde olacak? Eğer devletimiz kulüplere yardım ediyorsa biz de sıraya girip isteyeceğiz. Açık ve net. Adalet herkese verilmeli" dedi.

TARAFTARLARDAN TEPKİ GELDİ

Yüksel Yıldırım'ın açıklamaları kısa sürede Fenerbahçe camiasında geniş yankı uyandırdı. Özellikle seçim sürecinde yapılan transfer açıklamalarına yönelik sözler, birçok sarı-lacivertli taraftar tarafından tepkiyle karşılandı.

"USTALIK DÖNEMİM BAŞLIYOR"

Yıldırım açıklamalarının devamında Türk futbolundaki etkisini artıracağı mesajını da verdi. Samsunspor Başkanı, "Türk futbolunda masaya yumruğumu vurma dönemim geliyor. Benim çıraklık, kalfalık dönemim bitti. Artık ustalık dönemim başlıyor" ifadelerini kullandı.

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Son Dakika Spor Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'dan Fenerbahçelileri kızdıran sözler - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • baba yorgun yorgun baba yorgun yorgun:
    Siz hakan calhanoglunun ancak formasını alırsınız 0 0 Yanıtla
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