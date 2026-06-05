Hakan Safi çok iddialı: Akşam görürsünüz kimi getireceğimi - Son Dakika
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Hakan Safi çok iddialı: Akşam görürsünüz kimi getireceğimi

05.06.2026 14:00
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Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi, "Aatif Chahechouhe vardı hatırlıyor musunuz? Şimdi ben kimi getireceğim? Akşam görürsünüz kimi getireceğimi" sözleriyle yeni bir yıldız transferinin sinyalini verdi.

Fenerbahçe'de başkanlık seçimi öncesi transfer yarışı tüm hızıyla sürerken, başkan adayı Hakan Safi'den dikkat çeken açıklamalar geldi.

Sarı-lacivertli taraftarların merakla beklediği transferler hakkında konuşan Safi, akşam saatlerinde önemli bir ismi açıklayacağının sinyalini verdi.

"ATIF'I HATIRLIYOR MUSUNUZ?"

Fenerbahçe'nin geçmiş yıllardaki transferlerine göndermede bulunan Hakan Safi, taraftarların beklentilerinin yükseldiğini vurguladı. Safi, "Bizleri kimlere mahkum ettiler ya. Aatif Chahechouhe vardı hatırlıyor musun?" ifadelerini kullandı.

"AKŞAM GÖRÜRSÜNÜZ"

Transfer çalışmalarına ilişkin iddialı konuşan başkan adayı, açıklamalarının devamında taraftarları heyecanlandıran sözler sarf etti.

Hakan Safi, "Şimdi ben kimi getireceğim? Akşam görürsünüz kimi getireceğimi..." diyerek yeni bir yıldız transferinin duyurulabileceğinin mesajını verdi.

GÖZLER AKŞAM YAPILACAK AÇIKLAMADA

Son dönemde Luis Suarez ve Merih Demiral gibi isimlerle gündeme gelen Hakan Safi'nin bu kez hangi futbolcuyu açıklayacağı merak konusu oldu. Sarı-lacivertli taraftarlar, başkan adayının işaret ettiği sürpriz transfer duyurusunu beklemeye başladı.

Aatif Chahechouhe, Hakan Safi, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hakan Safi çok iddialı: Akşam görürsünüz kimi getireceğimi - Son Dakika

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