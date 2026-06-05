Puebla'da LPG Tankerleri Patladı

Meksika'nın Puebla eyaletinde bulunan bir depoda büyük panik yaşandı. Yerel saatle 10.00 sıralarında sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) taşıyan 4 tanker peş peşe patladı.

Patlamaların ardından bölgede dev alevler yükselirken, gökyüzünü yoğun siyah duman kapladı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve acil durum ekibi sevk edildi.

2 BİN KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Patlama riski nedeniyle deponun çevresindeki hastane, evler ve okullarda bulunan yaklaşık 2 bin kişi güvenli bölgelere tahliye edildi. Yetkililer, olayda can kaybı yaşanmadığını ancak 3 kişinin yaralanarak hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Patlamanın nedenine ilişkin inceleme başlatılırken, yerel medyada deponun çalıntı gazın depolanması ve taşınmasında kullanıldığına yönelik iddialar gündeme geldi. Yetkililer, olayın tüm yönleriyle araştırıldığını bildirdi.