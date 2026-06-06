Sadettin Saran'dan Fenerbahçe'ye veda - Son Dakika
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Sadettin Saran'dan Fenerbahçe'ye veda

Sadettin Saran\'dan Fenerbahçe\'ye veda
06.06.2026 13:35
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Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda konuşan Sadettin Saran, başkanlık görevine veda etti. Saran, "O kupa gelseydi de bugün veda ediyor olacaktım" diyerek ayrılık kararının sportif sonuçlardan bağımsız olduğunu söyledi

Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda kürsüye çıkan Sadettin Saran, başkanlık dönemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Göreve geldikleri ilk günden itibaren kulübü yeniden umut veren bir yapıya kavuşturmak için çalıştıklarını belirten Saran, camiaya teşekkür ederek veda etti.

"FENERBAHÇE TARİHİNİN EN FAZLA KUPA KAZANAN YÖNETİMİ OLDUK"

Görev sürelerinin kısa olmasına rağmen önemli başarılara imza attıklarını ifade eden Saran, birçok branşta zirve mücadelesi verdiklerini söyledi.

Saran, "Görev süremiz kısa oldu. Ancak bu süre içinde Fenerbahçe tarihinin bir sezonda en fazla kupa kazanan yönetimi olmayı başardık. Bu kulübün dışarıdaki düşmanlarını da düşündüğünüzde kazanılan hiçbir kupa küçümsenemez" dedi.

"FENERBAHÇE BAŞKANI ŞAMPİYONLUK DIŞINDA HEDEF KOYAMAZ"

Futbolda beklenen şampiyonluğa ulaşamadıklarını belirten Saran, buna rağmen ellerinden gelen tüm mücadeleyi verdiklerini vurguladı.

Saran, "Fenerbahçe başkanı şampiyonluk dışında bir hedef koyamaz. Belki istediğimiz büyük mutluluğu yaşayamadık. Bu uğurda elimizden gelen her şeyi yapmaya çalıştık. Hatta bazen görünenden çok daha fazla mücadele verdik" ifadelerini kullandı.

"62 YILLIK HAYATIMIN EN ZOR DÖNEMİNİ YAŞADIM"

Başkanlık sürecinin kendisi için oldukça zorlu geçtiğini dile getiren Saran, camiadan gördüğü desteğin kendisini ayakta tuttuğunu söyledi.

"Ben de 62 yıllık hayatımın en zor dönemini burada yaşadım" diyen Saran, taraftarlardan ve kongre üyelerinden gördüğü sevginin sorumluluk duygusunu artırdığını ifade etti.

"O KUPA GELSEYDİ DE BUGÜN VEDA EDİYOR OLACAKTIM"

Konuşmasının en dikkat çeken bölümünde ayrılık kararına değinen Sadettin Saran, kazanılan ya da kaybedilen kupaların kararında etkili olmadığını belirtti.

Saran, "Şunu da ilk defa söylüyorum. O kupa gelseydi de bugün veda ediyor olacaktım. Çünkü bu bir maçın, bir kupanın kararı değildi. Bu karar Fenerbahçe'nin menfaatini her şeyin üzerinde tutma kararıydı" sözleriyle konuşmasını tamamladı.

Saadettin Saran, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sadettin Saran'dan Fenerbahçe'ye veda - Son Dakika

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