Milyonerin oğlunun acı sonu! Cesedi parçalanmış halde bulundu

Üye Girişi
Son Dakika Logo

22.04.2026 10:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bali’de tatil yaparken kaçırılan Ukraynalı iş insanının oğlu Igor Komarov’un parçalanmış cesedi bulundu. Sevgilisinin konum paylaşımlarıyla hedef haline geldiği iddiası ve fidye videosundaki işkence detayları dikkat çekti.

PAYLAŞIMLARI HEDEF HALİNE GETİRDİ

28 yaşındaki Igor Komarov’un 15 Şubat’ta Bali’de kaçırılmasının ardından yürütülen soruşturmada dikkat çeken detaylar ortaya çıktı. Komarov’un influencer sevgilisi Yeva Mishalova’nın sosyal medya üzerinden yaptığı konum etiketli paylaşımların, genç iş insanının yerinin tespit edilmesine neden olduğu öne sürüldü. İddiaya göre bu paylaşımlar, saldırganların Komarov’u adım adım takip etmesini kolaylaştırdı.

FİDYE VİDEOSUNDA İŞKENCE DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

Kaçırılmasının ardından paylaşılan videoda Komarov’un ağır işkenceye maruz kaldığı görüldü. Saldırganlar yaklaşık 7 milyon sterlin fidye talep ederken, videoda Komarov’un “Uzuvlarımı kestiler, durumum çok kötü” sözleriyle yardım istediği anlar yer aldı. Görüntüler, olayın vahametini gözler önüne serdi.

PARÇALANMIŞ CESET NEHİR AĞZINDA BULUNDU

Olaydan yaklaşık iki hafta sonra Bali’nin doğu kıyısında bulunan bir nehir ağzında insan uzuvları ve bir kafa tespit edildi. Yetkililer, yapılan DNA incelemeleri sonucunda parçaların Igor Komarov’a ait olduğunu doğruladı. Polis, cesedin baş, bacak ve iç organlarının parçalanmış halde bulunduğunu açıkladı. Soruşturma kapsamında kiralanan bir araç ve bir villada bulunan kan izlerinin de Komarov’a ait olduğu belirlendi. Güvenlik kamerası kayıtları ve elde edilen deliller doğrultusunda, biri sahte pasaport kullandığı belirlenen toplam 7 şüpheli gözaltına alındı.

SEVGİLİSİNİN PAYLAŞIMLARI TEPKİ ÇEKTİ

Olayın ardından Yeva Mishalova’nın sosyal medya paylaşımlarına devam etmesi dikkat çekti. Mishalova’nın Komarov ile birlikte çekilmiş bir fotoğrafı “Seni seviyorum” notuyla paylaşması sosyal medyada tartışma yarattı.

Dünya, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hürmüz’de gerginlik zirvede İran gemisi ABD ablukasını deldi Hürmüz'de gerginlik zirvede! İran gemisi ABD ablukasını deldi
El Salvador’da MS-13 çetesinin 500 üyesi hakkındaki toplu dava başladı El Salvador'da MS-13 çetesinin 500 üyesi hakkındaki toplu dava başladı
İşte İsrail halkının en çok korktuğu 8 ülke Listede Türkiye de var İşte İsrail halkının en çok korktuğu 8 ülke! Listede Türkiye de var
Türkiye’nin 25 yıllık dev şirketi resmen iflas etti Türkiye'nin 25 yıllık dev şirketi resmen iflas etti
Ateşkesin bitmesine saatler kala Trump’tan tek cümlelik İran mesajı Ateşkesin bitmesine saatler kala Trump'tan tek cümlelik İran mesajı
Fatih Acer: Bankasürans’ta yeni bir büyüme dönemi başlıyor Fatih Acer: Bankasürans’ta yeni bir büyüme dönemi başlıyor
Vali Tuncay Sonel’in adının verildiği sokağın tabelası söküldü Vali Tuncay Sonel'in adının verildiği sokağın tabelası söküldü
Galatasaray bombayı patlatıyor İngiliz devinin yıldızına sürpriz teklif Galatasaray bombayı patlatıyor! İngiliz devinin yıldızına sürpriz teklif

10:42
İlçe Milli Eğitim müdüründen silahlı paylaşım! Tepki gelince kaldırdı
Öcalan'dan Demirtaş itirazı: Selahattin ne yapabilir?
09:41
AK Parti-CHP, sosyal medya yasası için ne konuştu? Bir maddeye muhalefetten destek yok
Eski vali Tuncay Sonel'e 78 soru soruldu, hepsine aynı yanıtı verdi
09:06
İran, Umman açıklarında bir konteyner gemisini uyarı bile yapmadan vurdu
Her markette satılıyor! 14 yıllık dev şirket konkordato ilan etti
08:33
İran müzakere masasına oturmak için tek bir şart sunup resti çekti: Çatışmalar başlarsa...
Engelli araç alımında ÖTV muafiyeti düzenlemesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2026 11:08:27. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.