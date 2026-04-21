Arkadan gelen sesi duyan Ajdar küplere bindi

“Nane Nane”, “Çikita Muz” ve “Şahdamar” şarkılarıyla tanınan Ajdar, uzun süre sonra bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Ünlü isim, kendisiyle dalga geçen gençlere tepki gösterince ortam gerildi.
2003 yılında Popstar yarışmasıyla adını duyuran Ajdar, AVM’de kendisine “Starım” diye seslenip fotoğraf çektirmek isteyen gençlerle karşılaştı. Bu sırada yapılan yaklaşımlara sinirlenen Ajdar, bir anda öfkelendi.
Kısa süreli gerilim sırasında Ajdar’ın gençlere “Yönetime gidin!” diye bağırdığı görüldü. Yaşanan tartışmanın ardından ünlü isim arkasını dönerek hızla ortamdan uzaklaştı.
Öte yandan Ajdar’ın daha önce bir televizyon programına katılmak için 50 milyon Euro talep ettiği iddiası da yeniden gündeme geldi.
