Arkadan gelen sesi duyan Ajdar küplere bindi

“Nane Nane”, “Çikita Muz” ve “Şahdamar” şarkılarıyla tanınan Ajdar, uzun süre sonra bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Ünlü isim, kendisiyle dalga geçen gençlere tepki gösterince ortam gerildi.

GENÇLERLE TARTIŞMA YAŞADI

2003 yılında Popstar yarışmasıyla adını duyuran Ajdar, AVM’de kendisine “Starım” diye seslenip fotoğraf çektirmek isteyen gençlerle karşılaştı. Bu sırada yapılan yaklaşımlara sinirlenen Ajdar, bir anda öfkelendi.

“YÖNETİME GİDİN” DİYE BAĞIRDI

Kısa süreli gerilim sırasında Ajdar’ın gençlere “Yönetime gidin!” diye bağırdığı görüldü. Yaşanan tartışmanın ardından ünlü isim arkasını dönerek hızla ortamdan uzaklaştı.

GÜNDEM OLAN İDDİA: 50 MİLYON EURO

Öte yandan Ajdar’ın daha önce bir televizyon programına katılmak için 50 milyon Euro talep ettiği iddiası da yeniden gündeme geldi.