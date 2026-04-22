AK Partili Şengül Karslı: “Algoritma tüccarlarına köle olma özgürlüğü olamaz!”

AK Parti İstanbul Milletvekili Şengül Karslı, TBMM Genel Kurulu’nda, Türkiye’nin kanayan yarası haline gelen dijital bağımlılık ve siber zorbalık konularında konuştu.

Meclis’e sunulan ve 15 yaş altı çocuklara sosyal medya platformlarında kati kısıtlama, 15-18 yaş aralığına ise denetim mekanizması getiren yasa tasarısına yönelik eleştirilere sert tepki gösteren Karslı, Siverek ve Kahramanmaraş’ta yaşanan ve tüm Türkiye’yi yasa boğan acı olayları hatırlattı.

“DİJİTAL DÜNYA İNSAN RUHUNU ÖĞÜTEN DEVASA BİR KUŞATMA”

Karslı, çocukları dijital tehlikelerden korumayı amaçlayan yeni yasal düzenlemenin “siyaset üstü” tutulması için çağrı yaparak, “Dijital dünya insan ruhunu öğüten devasa bir kuşatma. Dün çocuğun odasına giren tehlike sokağın başından gelirdi. Bugün cebindeki cihazdan geliyor. Dün aile kapıyı kilitler, evladını korurdu. Bugün kapılar kilitli olsa da görünmeyen kapılar ardına kadar açık duruyor” ifadelerini kullandı.

LİSE ÖĞRENCİLERİNİN YARISI RİSK ALTINDA

Gençler arasındaki dijital tehlikenin boyutlarını BTK verilerinin gözler önüne serdiğini ifade eden AK Partili Karslı, lise öğrencilerinin yaklaşık yarısının sosyal medya bağımlılığı riski taşıdığını söyledi. Karslı, çocukların anne-babalarıyla aynı evde yaşamalarına rağmen “bambaşka bir âlemde, kimin ne telkin ettiğinin bilinmediği ekranlarda” büyüdüğünü ifade ederek, tehlikenin boyutlarına dikkat çekti.

“EKRAN KARŞISINDA ZEHİRLENME ÖZGÜRLÜĞÜ MÜ OLUR?”

Karslı, “özgürlüklere müdahale” iddialarına ise “Allah aşkına hangi özgürlük? Bir çocuğun, algoritma tüccarlarının kölesi olma özgürlüğü mü olur? Siber zorbaların pençesinde kıvranma, şiddeti ve nefreti oyun zannetme özgürlüğü mü olur? Ekran karşısında zehirlenme özgürlüğü mü olur? Özgürlük, bağımlılığın zincirlerini kırabilmektir” yanıtını verdi.

“SİYASİ KAVGALARI KAPININ DIŞINDA BIRAKIN”

Avustralya, Fransa, Birleşik Krallık ve Danimarka gibi ülkelerin de benzer sınırlamaları hayata geçirdiğini hatırlatan Karslı, Türkiye’nin bu küresel erozyona karşı çocuklarına kalkan olmak zorunda olduğunun altını çizdi.

Konuşmasının sonunda konunun partiler üstü bir mesele olduğunu vurgulayan Karslı, muhalefet sıralarına dönerek, “Bu işin iktidarı olmaz... Muhalefeti hiç olmaz. Bugün karar günüdür. Gelin, siyasi kavgalarınızı, günübirlik menfaatlerinizi şu salonun kapısının dışında bırakın. Vakit, Gazi Meclis’in iradesini, milletimizin çocuklarına siper etme vaktidir” diye konuştu.