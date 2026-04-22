"Kobra Murat öldü" iddiası ortalığı karıştırdı
22.04.2026 11:00
Roman müziğinin sevilen ismi Kobra Murat, isim benzerliği nedeniyle çıkan ölüm haberlerine yaptığı açıklamayla yanıt verdi. Kobra Murat, "Duyuru yanlış. Manisa'da yaşayan 'Kobra Murat' lakaplı Murat Gemli isimli abimiz vefat etmiş. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Bu kadar sevileceğim hiç aklıma gelmezdi. Arayan soran tüm sevenlerimden Allah razı olsun" dedi.

Roman müziğinin renkli simalarından Kobra Murat, bu kez sahne performansı ya da gösterişli yaşamıyla değil, hakkında çıkan ölüm iddialarıyla gündeme geldi. Manisa’da yaşayan ve "Kobra Murat" lakabıyla tanınan bir vatandaşın evinde ölü bulunmasının ardından, sosyal medyada “Kobra Murat öldü” şeklinde yayılan haberler kısa sürede büyük bir karışıklığa neden oldu.

İSİM BENZERLİĞİ PANİĞE YOL AÇTI

Manisa’da hayatını kaybeden kişinin Murat Gemli olduğu öğrenilirken, lakabının Kobra Murat olması nedeniyle ünlü isimle karıştırılması dikkat çekti. Sosyal medyada hızla yayılan iddialar, sanatçının hayranları arasında endişeye yol açtı.

KOBRA MURAT’TAN AÇIKLAMA GELDİ

Hakkındaki yanlış haberlere sessiz kalmayan Kobra Murat, sosyal medya hesabından yaptığı uzun açıklamayla iddiaları yalanladı. Ünlü isim, Manisa’da vefat eden Murat Gemli’ye Allah’tan rahmet dileyerek, kendisinin sağlıklı olduğunu ifade etti.

Kobra Murat paylaşımında, kendisini arayan ve merak eden herkese teşekkür ederek, gördüğü ilgi karşısında duygulandığını belirtti. Sanatçı, Türkiye’nin dört bir yanından gelen mesajlar nedeniyle şaşkınlık yaşadığını da dile getirdi.

"BU KADAR SEVİLDİĞİMİ BİLMİYORDUM"

Kobra Murat açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Duyuru yanlış. Haber Manisa’da yaşayan, ‘Kobra Murat’ lakaplı Murat Gemli adında bir abimiz vefat etmiş. Allah rahmet eylesin, mekânı cennet olsun, kabri nurla dolsun. Peygamber Efendimizin komşusu olsun inşallah. Amin, amin, amin.

Arayan, soran tüm Türkiye’ye ve ümmeti Muhammed olan sizlere, akrabalar ve dostlara Allah hepinizden razı olsun. Kobra Murat’tan sonsuz sevgiler, saygılar, selamlar ve dualar olsun inşallah. Amin, amin, amin. Sizi çok çok seviyorum hocam.

Yüce Allah’ım hepinizden binlerce kere razı olsun inşallah. Amin, amin, amin. Bu kadar sevileceğimi hiç aklıma gelmezdi. Arayan, soran, üzülen, ağlayan; yurt içi ve yurt dışından tüm sevenlerime teşekkür ediyorum. Tüm Türkiye’ye ve ümmeti Muhammed olan sizlere, akrabalar ve dostlara Allah hepinizden razı olsun. Kobra Murat’tan sonsuz sevgiler, saygılar, selamlar ve dualar olsun inşallah. Amin, amin, amin. Sizi çok çok seviyorum hocam."

