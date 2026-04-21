Trump "O kadar vaktimiz yok" dedi, İran'dan "Yeni kart" resti geldi - Son Dakika
21.04.2026 15:41
ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın ateşkesi defalarca ihlal ettiğini savunarak uzatma istemediklerini belirtti ve “Sonunda iyi bir anlaşma yapacağız, başka seçenekleri yok. Ordu harekete geçmeye hazır” dedi. İran ise tehditler altında müzakereyi kabul etmediklerini vurgulayarak, son haftalarda sahada yeni hamlelere hazırlandıklarını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, savaşın 53. gününde İran ile yürütülen müzakere sürecine ilişkin çarpıcı ifadeler kullandı. Trump, ABD’nin masada güçlü bir konumda olduğunu savundu.

"GÜÇLÜ BİR POZİSYONDAYIZ"

CNBC’ye konuşan Trump, İran ile yapılacak olası anlaşmaya değinerek, "İran ile iyi bir anlaşma yapacağız, ablukamız başarılı oldu” dedi. ABD’nin müzakere sürecinde avantajlı olduğunu belirten Trump, ateşkesin uzatılmasına sıcak bakmadığını ifade etti.

"BAŞKA SEÇENEKLERİ YOK"

Trump açıklamasında İran’a yönelik askeri operasyonlara da değinerek, “Başka seçenekleri yok. Donanmalarını yok ettik. Hava Kuvvetleri’ni yok ettik. Liderlerini öldürdük. Hürmüz’ü biz kontrol ediyoruz” ifadelerini kullandı.

İRAN'DAN REST: YENİ KARTLAR OYNAMAYA HAZIRLANDIK

Trump'ın açıklamalarından sonra İran cephesinden ise "Trump, bir ablukayı dayatarak ve ateşkesi ihlal ederek, bu müzakere masasını – hayal gücünde – bir teslim masasına dönüştürmeye veya yenilenmiş bir savaşçılığı haklı çıkarmaya çalışıyor. Tehditlerin gölgesinde müzakereleri kabul etmiyoruz ve son iki hafta içinde, savaş alanında yeni kartlar oynamaya hazırlandık" çıkışı geldi. 

MÜZAKERE SÜRECİ BELİRSİZLİĞİNİ KORUYOR

Trump’ın sert açıklamaları, müzakere sürecinin geleceğine ilişkin soru işaretlerini artırdı. Taraflar arasındaki gerilimin önümüzdeki günlerde nasıl şekilleneceği merak konusu oldu.

İRAN TANKERİ ARAP DENİZİ'Nİ GEÇTİ

İran devlet televizyonunun, ordudan yapılan yazılı açıklamaya dayandırdığı haberinde, "ABD Donanması'ndan gelen çok sayıda tehdide rağmen, İran Donanması tarafından eskort edilen İran tankeri Sili City, Arap Denizi'ni güvenli bir şekilde geçti ve İran karasularına girdi" ifadelerine yer verildi. Adı geçen tankerin, İran'ın güney limanlarından birine yanaştığı belirtildi. İran'a "deniz ablukası" kararı alan ABD, 19 Nisan'da Umman Körfezi'nden Hürmüz Boğazı'nı geçmeye çalışan İran bayraklı "Touska" adlı kargo gemisine ateş açtıklarını ve gemiyi ele geçirdiklerini duyurmuştu.

ABD-İRAN MÜZAKERESİNİN ÖNÜNDEKİ ÜÇ ENGEL

İngiltere'nin Eski ABD Büyükelçisi Kim Dorroch'un Sky News'e verdiği demece göre ABD-İran görüşmelerinin önünde üç temel engel bulunuyor. Dorroch, çözüme kavuşturulması gereken üç önemli noktayı şu şekilde sıraladı:

  • İran'n nükleer programına devam etme konusundaki ısrarı
  • ABD'nin tolere edeceği uranyum zenginleştirme seviyesi
  • İran'ın Hürmüz Boğazı üzerinde kontrolü elinde tutma isteği.

Öte yandan Darroch, ABD ile İran'ın anlaşmasının aylar sürebileceğini öne sürdü. 

