Trump "O kadar vaktimiz yok" dedi, İran\'dan "Yeni kart" resti geldi

ABD Başkanı Donald Trump, savaşın 53. gününde İran ile yürütülen müzakere sürecine ilişkin çarpıcı ifadeler kullandı. Trump, ABD’nin masada güçlü bir konumda olduğunu savundu.
CNBC’ye konuşan Trump, İran ile yapılacak olası anlaşmaya değinerek, "İran ile iyi bir anlaşma yapacağız, ablukamız başarılı oldu” dedi. ABD’nin müzakere sürecinde avantajlı olduğunu belirten Trump, ateşkesin uzatılmasına sıcak bakmadığını ifade etti.
Trump açıklamasında İran’a yönelik askeri operasyonlara da değinerek, “Başka seçenekleri yok. Donanmalarını yok ettik. Hava Kuvvetleri’ni yok ettik. Liderlerini öldürdük. Hürmüz’ü biz kontrol ediyoruz” ifadelerini kullandı.
Trump'ın açıklamalarından sonra İran cephesinden ise "Trump, bir ablukayı dayatarak ve ateşkesi ihlal ederek, bu müzakere masasını – hayal gücünde – bir teslim masasına dönüştürmeye veya yenilenmiş bir savaşçılığı haklı çıkarmaya çalışıyor. Tehditlerin gölgesinde müzakereleri kabul etmiyoruz ve son iki hafta içinde, savaş alanında yeni kartlar oynamaya hazırlandık" çıkışı geldi.
Trump’ın sert açıklamaları, müzakere sürecinin geleceğine ilişkin soru işaretlerini artırdı. Taraflar arasındaki gerilimin önümüzdeki günlerde nasıl şekilleneceği merak konusu oldu.
İran devlet televizyonunun, ordudan yapılan yazılı açıklamaya dayandırdığı haberinde, "ABD Donanması'ndan gelen çok sayıda tehdide rağmen, İran Donanması tarafından eskort edilen İran tankeri Sili City, Arap Denizi'ni güvenli bir şekilde geçti ve İran karasularına girdi" ifadelerine yer verildi. Adı geçen tankerin, İran'ın güney limanlarından birine yanaştığı belirtildi. İran'a "deniz ablukası" kararı alan ABD, 19 Nisan'da Umman Körfezi'nden Hürmüz Boğazı'nı geçmeye çalışan İran bayraklı "Touska" adlı kargo gemisine ateş açtıklarını ve gemiyi ele geçirdiklerini duyurmuştu.
İngiltere'nin Eski ABD Büyükelçisi Kim Dorroch'un Sky News'e verdiği demece göre ABD-İran görüşmelerinin önünde üç temel engel bulunuyor. Dorroch, çözüme kavuşturulması gereken üç önemli noktayı şu şekilde sıraladı:
Öte yandan Darroch, ABD ile İran'ın anlaşmasının aylar sürebileceğini öne sürdü.
