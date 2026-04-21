Amerikalı influencer Diyarbakır'da protestonun ortasında kaldı
Amerikalı influencer Diyarbakır'da protestonun ortasında kaldı

21.04.2026 00:22
Diyarbakır’ı ziyaret eden Amerikalı içerik üreticisi Tommy G, şehirde düzenlenen ABD ve İsrail karşıtı protesto gösterisinin ortasında kaldı. Kalabalığın arasına giren sosyal medya fenomeninin omuzlara alınmasının ardından tekbir ve sloganlara eşlik ettiği anlar sosyal medyada gündem oldu.

Dünyayı gezen Amerikalı içerik üreticisi Tommy G, Türkiye seyahati sırasında uğradığı Diyarbakır'da beklenmedik bir deneyim yaşadı. Şehri keşfettiği sırada kalabalık bir grubun toplandığını gören genç gezgin, merakına yenik düşerek alanın içine girdi; ancak kısa süre sonra kendisini Hüda Par tarafından düzenlenen ABD ve İsrail karşıtı bir protestonun tam ortasında buldu.

MERAKLA GİRDİ, OMUZLARDA ÇIKTI 

Videonun başında "Yanlışlıkla İslami bir Amerikan karşıtı etkinliğe girdim" notunu düşen Tommy G, herhangi bir siyasi görüşü olmadığını, sadece kalabalığı merak ettiği için yaklaştığını belirtti. Çevredeki vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Amerikalı genç, kısa sürede ilgi odağı haline geldi. 

"KELİME-İ ŞEHADET" GETİRTMEYE ÇALIŞTILAR 

Görüntülerde, gruptaki bazı kişilerin Tommy G’ye Kelime-i Şehadet getirtmeye çalıştığı ve omuzlara alarak "Tekbir" getirdiği görüldü. Yaşananlar karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen influencer, daha sonra kalabalıkla birlikte "La İlahe İllallah" nakaratları eşliğinde halay çekti.

Protesto alanından hızla uzaklaşırken "Aman Tanrım" diyerek yaşadıklarını özetleyen Tommy G’nin bu videosu kısa sürede milyonlarca izlenmeye ulaştı. 

