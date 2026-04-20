ABD’nin Teksas eyaletinde bir hamburger restoranında kadınlar arasında çıkan kavga kameraya yansıdı. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
İddiaya göre, restoran içinde başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek fiziksel kavgaya dönüştü. Görüntülerde kadınların birbirine saldırdığı, mekandaki diğer müşterilerin ise araya girmeye çalıştığı görüldü.
Kavga sırasında masa ve sandalyelerin devrildiği, restoran içinde panik yaşandığı anlar dikkat çekti. Olay anında bazı müşterilerin hızla mekandan uzaklaştığı görüldü.
Olayın ardından bölgeye güvenlik ekiplerinin sevk edildiği öğrenildi. Kavganın çıkış nedeni ve taraflara ilişkin inceleme başlatıldı.
Kavga anlarına ait görüntüler sosyal medyada hızla yayılırken, kullanıcılar olaya ilişkin farklı yorumlarda bulundu.
Son Dakika › ABD › Kadınlar arasındaki kavga hamburgerciyi savaş alanına çevirdi - Son Dakika
