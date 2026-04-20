Sığınmacılardan olay video! Polonya'ya kaçak olarak böyle girdiler - Son Dakika
Sığınmacılardan olay video! Polonya'ya kaçak olarak böyle girdiler

Sığınmacılardan olay video! Polonya\'ya kaçak olarak böyle girdiler
20.04.2026 13:12
Haberin Videosunu İzleyin
Sığınmacılardan olay video! Polonya\'ya kaçak olarak böyle girdiler
Belarus sınırından Polonya’ya kaçak geçiş yapan bir grup sığınmacının görüntüleri sosyal medyada yayıldı. Videoda, grubun ormanlık alanları kullanarak ve gece saatlerinde sınırı geçtiği görüldü. Görüntüler, Belarus-Polonya hattındaki göç krizini yeniden gündeme taşırken, sınır güvenliği ve insani koşullara ilişkin tartışmaları da artırdı.

Bir grup sığınmacının Belarus sınırından Polonya’ya nasıl kaçak giriş yaptıklarını gösteren görüntüler sosyal medyada yayıldı. Video kısa sürede geniş yankı uyandırdı.

SINIR HATTI GÖRÜNTÜLENDİ

Paylaşılan görüntülerde, sığınmacıların ormanlık ve zorlu araziyi kullanarak sınır hattını geçtiği görüldü. Sınır güvenlik önlemlerini aşmak için gece saatlerini tercih ettikleri ve grup halinde hareket ettikleri dikkat çekti.

SINIR KRİZİ YENİDEN GÜNDEMDE

Görüntüler, Belarus-Polonya hattında uzun süredir devam eden göç krizini yeniden gündeme taşıdı. Avrupa Birliği, Belarus yönetimini göçü siyasi baskı aracı olarak kullanmakla suçlarken, Polonya sınır güvenliğini artırmaya devam ediyor.

GÜVENLİK VE İNSANİ TARTIŞMA

Uzmanlar, bu tür görüntülerin hem sınır güvenliği hem de göçmenlerin yaşadığı insani koşullar açısından tartışmaları derinleştirdiğini belirtiyor. Bölgedeki gerilimin sürmesi nedeniyle yeni geçiş girişimlerinin yaşanabileceği ifade ediliyor.

Son Dakika Belarus Sığınmacılardan olay video! Polonya'ya kaçak olarak böyle girdiler - Son Dakika

Rojin Kabaiş’in babasından Doku ailesine destek “Şüpheleniyorum“ deyip tek kişiyi işaret etti Rojin Kabaiş'in babasından Doku ailesine destek! "Şüpheleniyorum" deyip tek kişiyi işaret etti
Teğmen Ümit Mete Erez, Evinde Ölü Bulundu Teğmen Ümit Mete Erez, Evinde Ölü Bulundu
Muhteşem gol İrfan Can Kahveci kornerden attı Muhteşem gol! İrfan Can Kahveci kornerden attı
Gülistan Doku soruşturmasında Mustafa Türkay Sonel’in ifadesinde yeni detaylar Gülistan Doku soruşturmasında Mustafa Türkay Sonel'in ifadesinde yeni detaylar
Okullarda yeni önlemler: Ailesinde silah olan öğrencilere yakın takip yapılacak Okullarda yeni önlemler: Ailesinde silah olan öğrencilere yakın takip yapılacak
Kasımpaşa’dan ligde kalma yolunda önemli 3 puan Kasımpaşa'dan ligde kalma yolunda önemli 3 puan
Arjantin Devlet Başkanı İsrail’de soluğu yine Ağlama Duvarı’nda aldı Arjantin Devlet Başkanı İsrail'de soluğu yine Ağlama Duvarı’nda aldı
Bir şehrin hayali gerçek oldu Bursaspor, 1. Lig’e yükseldi Bir şehrin hayali gerçek oldu! Bursaspor, 1. Lig'e yükseldi
Ateşkesin bitimine sayılı günler kala İran’dan korkutan paylaşım Ateşkesin bitimine sayılı günler kala İran'dan korkutan paylaşım

12:39
Okul saldırıları sonrası İzmir’de çekildiği söylenen görüntü tartışma yarattı
Okul saldırıları sonrası İzmir'de çekildiği söylenen görüntü tartışma yarattı
12:09
Vekaletle kurban kesim bedelleri belirlendi
Vekaletle kurban kesim bedelleri belirlendi
11:41
Yeni düzenleme için üç koldan çalışma “Suça sürüklenen çocuk“ tanımı değişiyor
Yeni düzenleme için üç koldan çalışma! “Suça sürüklenen çocuk" tanımı değişiyor
11:08
Gözaltına alınan belediye başkanı adliyeye böyle götürüldü
Gözaltına alınan belediye başkanı adliyeye böyle götürüldü
11:08
Yapılan kanlı saldırılar sonrası okullarda bir dönem sona erdi
Yapılan kanlı saldırılar sonrası okullarda bir dönem sona erdi
11:01
Japonya’da 7.4 büyüklüğünde deprem Tsunami uyarısı yapıldı
Japonya'da 7.4 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı yapıldı
10:39
Silahlar yeniden ateşlendi, akaryakıt indirimi iptal oldu
Silahlar yeniden ateşlendi, akaryakıt indirimi iptal oldu
10:38
Pakistanlı kaynaklar “Müzakere olacak“ dedi, İran’dan yalanlama geldi
Pakistanlı kaynaklar "Müzakere olacak" dedi, İran'dan yalanlama geldi
10:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı haklı çıkaran tablo Çocuk nüfusu Cumhuriyet tarihini en düşük seviyesinde
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı haklı çıkaran tablo! Çocuk nüfusu Cumhuriyet tarihini en düşük seviyesinde
10:08
Memurları ilgilendiren düzenleme kabul edildi: 247 bin TL ödeme yapılacak
Memurları ilgilendiren düzenleme kabul edildi: 247 bin TL ödeme yapılacak
SON DAKİKA: Sığınmacılardan olay video! Polonya'ya kaçak olarak böyle girdiler - Son Dakika
