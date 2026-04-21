Gülistan Doku soruşturmasında eski vali Tuncay Sonel adliyeye sevk edildi
Gülistan Doku soruşturmasında eski vali Tuncay Sonel adliyeye sevk edildi

Gülistan Doku soruşturmasında eski vali Tuncay Sonel adliyeye sevk edildi
21.04.2026 09:01
Gülistan Doku soruşturmasında eski vali Tuncay Sonel adliyeye sevk edildi
Gülistan Doku soruşturmasında günlerdir gözaltında olan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel adliyeye sevk edildi. Erzurum Adliyesi'ne getirilen ve günler sonra görüntülenen Sonel, delil karartmakla suçlanıyor.

Gülistan Doku soruşturması kapsamında Elazığ'da gözaltına alınan ve 17 Nisan'da sabah saatlerinde Erzurum'a getirilen eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in emniyetteki sorgusu bitti. Sonel Erzurum Adliyesine sevk edildi.

5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olan Tunceli Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişim Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında cinayet şüphesiyle 7 ilde operasyonlar düzenlenmiş ve 11 kişi tutuklanmıştı. 

ESKİ VALİ, ELAZIĞ'DA GÖZALTINA ALINMIŞTI

Soruşturma kapsamında oğlu Mustafa Türkay Sonel ve koruma polisi Ş.E.'de tutuklananlar arasında olan dönemin Tunceli Valisi Mülkiye Başmüfettişi Tuncay Sonel, İçişleri Bakanlığı tarafından açığa alınmıştı. Daha sonra Elazığ'da bulunduğu tespit edilen Tuncay Sonel, Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınarak, Erzurum'a sevk edilmişti.

SORGUSU 3 GÜN SÜRDÜ

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'nde ek gözaltı süresiyle beraber 3 gün sorgulanan Tuncay Sonel Erzurum Adliyesi'ne getirildi. Tuncay Sonel ile ilgili soruşturmayı ilgili mevzuat gereği Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı yürütüyor. 

DELİLLERİ KARARTMAKLA SUÇLANIYOR

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığından Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen yazıda, Sonel hakkında "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçunu işlediğine ilişkin yeterli şüphe bulunduğu" belirtilmişti.

Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin, hakkında İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla soruşturma başlatılan Sonel, açığa alınmıştı.

Sonel, 13 Haziran 2017-9 Haziran 2020 arasında Tunceli'de görev yapmış ve 17 Nisan'da Elazığ'da gözaltına alınmıştı.

DOSYA 5 YIL SONRA RAFTAN İNDİ

Tunceli'de okuyan üniversite öğrencisi kızları Gülistan Doku'dan (21) 5 Ocak 2020'den itibaren haber alamayan ailesi, memleketleri Diyarbakır'dan Tunceli'ye gelerek 6 Ocak 2020'de emniyete kayıp başvurusunda bulunmuş, başlatılan arama çalışmalarından sonuç elde edilememişti.

Ulaşılan yeni bilgiler doğrultusunda Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca "kasten öldürme", "cinsel saldırı", "suç delillerinin gizlenmesi-yok edilmesi", "bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girmek suretiyle verileri yok etme-bozma", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "suçu bildirmeme" ve "suçluyu kayırma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in de bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alınmıştı.

11 KİŞİ TUTUKLANDI

Şüphelilerden Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel, Doku'nun SIM kartındaki verileri sildiği iddia edilen eski polis Gökhan Ertok, hastane kayıtlarının sildiği iddia edilen dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir, eski Tunceli İl Özel İdaresi çalışanı Erdoğan Elaldı, Celal Altaş, Nurşen Arıkan, Ferhat Hanedan Güven, Doku'nun erkek arkadaşı Zeinal Abakarov, annesi Cemile Yücer ve eski polis olan üvey babası Engin Yücer ile Tuncay Sonel'in o dönem koruma polisliğini yapan Şükrü Eroğlu tutuklanmış, Uğurcan A. ile Munzur Üniversitesinin güvenlik kameralarından sorumlu Savaş G. ve Süleyman Ö. haklarında yurt dışına çıkış yasağı kararı verilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

UMUT ALTAŞ İÇİN KIRMIZI BÜLTEN

Öte yandan Adalet Bakanlığı, Amerika'da bulunan firari şüpheli Umut Altaş'ın iade dosyasını hem ABD makamlarına iletilmek hem de INTERPOL Genel Sekreterliği tarafından kırmızı bülten yayımlanmasını sağlamak amacıyla ilgili bakanlıklara gönderdi. 

