TÜGVA İstanbul "Büyük İstanbul Teşkilat Kampı" Kızılcahamam'da gerçekleşti
TÜGVA İstanbul “Büyük İstanbul Teşkilat Kampı” Kızılcahamam’da gerçekleşti

TÜGVA İstanbul “Büyük İstanbul Teşkilat Kampı” Kızılcahamam’da gerçekleşti
20.04.2026 13:10
Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İstanbul İl Temsilciliği tarafından düzenlenen “Büyük İstanbul Teşkilat Kampı”, Ankara Kızılcahamam’da yoğun katılım ve yüksek motivasyonla tamamlandı.

“Fatih’in izinde, Vefa’nın dizinde” motosuyla gerçekleştirilen kamp; İstanbul’un dört bir yanından gelen yaklaşık 2 bin genci aynı ideal etrafında buluşturdu.

Farklı kademelerden teşkilat mensuplarının yer aldığı kampta; lise okul başkanları, mahalle temsilcileri, ilçe yönetimleri, sporcu ve uluslararası gönüllüler ile vakfa geçmişte emek vermiş isimler aynı çatı altında bir araya geldi. Program boyunca gerçekleştirilen eğitimler, istişareler ve etkinliklerle gençlerin hem kişisel gelişimleri desteklendi hem de teşkilat bilinci güçlendirildi.

"2 BİN CİVARI GENCİMİZ BURADA"

Programa katılan İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, gençlerin samimiyetine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Bugün yaklaşık 2 bin civarı gencimiz büyük bir heyecanla burada. TÜGVA’nın teşkilatı sadece samimiyetle, Allah rızası için büyük bir aşkla buraya gelir.”

"ENTELEKTÜEL BİR GENÇLİK"

TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci ise konuşmasında gençliğin niteliğine vurgu yaparak:

“Ayağı yere sağlam basan, duruşuyla güven veren, entelektüel bir gençlik…” ifadeleriyle Türkiye’nin geleceğinin bilinçli ve donanımlı nesillerle inşa edileceğini belirtti.

"BİZ İYİNİN TARAFINDAYIZ"

TÜGVA İstanbul II. Dönem İl Başkanı Fatih Coşar’ın sözleri ise kampın manevi ruhunu yansıttı:

"Şuna iman ediyoruz; biz iyinin tarafındayız, Resulullah’ın (sav) tarafındayız. O kutlu nebinin yoluna meftun olmuşuz.

"BÜYÜK BİR SORUMLULUK"

TÜGVA İstanbul İl Başkanı Beytullah Çiçen, İstanbul gençliğine hizmet etmenin büyük bir sorumluluk olduğunu vurgulayarak:

“İstanbul’un gençlerine hizmet etmek; Mescid-i Aksa’nın kurtuluşuna olan inancımızın ve ecdadımızın iz bıraktığı tüm topraklarda hak iddiamızın bir göstergesidir.” dedi.

Kamp boyunca kurulan güçlü bağlar ve ortak hedefler doğrultusunda oluşan sinerji, gençler arasında birlik ve beraberlik ruhunu pekiştirirken; katılımcılar bu buluşmanın kendileri için ilham verici ve yol gösterici olduğunu ifade etti.

“Gücümüz birliğimizden, enerjimiz gençliğimizden” anlayışıyla gerçekleştirilen kamp, yüksek motiasyon ve kararlılıkla tamamlandı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Yücel Güleç Yücel Güleç :
    Yazık çocuklar bize de belki iş verirler diye gidiyorlar, bekçilik vs vs vs 15 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rojin Kabaiş’in babasından Doku ailesine destek “Şüpheleniyorum“ deyip tek kişiyi işaret etti Rojin Kabaiş'in babasından Doku ailesine destek! "Şüpheleniyorum" deyip tek kişiyi işaret etti
Teğmen Ümit Mete Erez, Evinde Ölü Bulundu Teğmen Ümit Mete Erez, Evinde Ölü Bulundu
Ateşkesin bitimine sayılı günler kala İran’dan korkutan paylaşım Ateşkesin bitimine sayılı günler kala İran'dan korkutan paylaşım
Süper Lig’e yükselen ilk takım Erzurumspor Süper Lig'e yükselen ilk takım Erzurumspor
Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in koruması Şükrü Eroğlu’nun ifadesi ortaya çıktı: Bana kapalı bir zarf verdi Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in koruması Şükrü Eroğlu'nun ifadesi ortaya çıktı: Bana kapalı bir zarf verdi
Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur görevden alındı Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur görevden alındı
Bitlis’te beton mikseri dereye yuvarlandı: Kayıp şoför için seferberlik başlatıldı Bitlis’te beton mikseri dereye yuvarlandı: Kayıp şoför için seferberlik başlatıldı
Lvbel C5’ten “Zıplamayan Tayyipçi” sloganlarında geri adım Lvbel C5’ten “Zıplamayan Tayyipçi” sloganlarında geri adım
Ugandalı General bir kez daha Türkiye’yi hedef aldı: Türkler yerine Çinlilere verelim Ugandalı General bir kez daha Türkiye'yi hedef aldı: Türkler yerine Çinlilere verelim
1. Lig’de küme düşen son takım belli oldu 1. Lig'de küme düşen son takım belli oldu
Amedspor’a Süper Lig’e çıkma yolunda büyük şok Amedspor'a Süper Lig'e çıkma yolunda büyük şok
Esenler Erokspor, Süper Lig’e bir adım daha yaklaştı Esenler Erokspor, Süper Lig'e bir adım daha yaklaştı
Trump ‘masa kuruluyor’ dedi, İran’dan rest geldi Bir şartları var Trump ‘masa kuruluyor’ dedi, İran’dan rest geldi! Bir şartları var
Beşiktaş, Samsun’da 5 dakikada darmadağın oldu Beşiktaş, Samsun'da 5 dakikada darmadağın oldu
Merseyside derbisinde son sözü 9010’da Van Dijk söyledi Merseyside derbisinde son sözü 90+10'da Van Dijk söyledi
Mustafa Varank’tan şampiyonluk pozu Mustafa Varank'tan şampiyonluk pozu

14:30
TBMM’de 23 Nisan özel oturumu Kurtulmuş’un koltuğunu bıraktığı isimden tüyleri diken diken eden sözler
TBMM'de 23 Nisan özel oturumu! Kurtulmuş'un koltuğunu bıraktığı isimden tüyleri diken diken eden sözler
14:09
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Savaş kimsenin yararına değil
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Savaş kimsenin yararına değil
13:57
Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay’ın görev süresi bitti İsmi sessiz sedasız kaldırıldı
Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay’ın görev süresi bitti! İsmi sessiz sedasız kaldırıldı
13:47
Avukat Serdar Öktem suikastında iddianame hazırlandı Saldırının altından Daltonlar ve Gündoğmuş çeteleri çıktı
Avukat Serdar Öktem suikastında iddianame hazırlandı! Saldırının altından Daltonlar ve Gündoğmuş çeteleri çıktı
12:39
Okul saldırıları sonrası İzmir’de çekildiği söylenen görüntü tartışma yarattı
Okul saldırıları sonrası İzmir'de çekildiği söylenen görüntü tartışma yarattı
12:09
Vekaletle kurban kesim bedelleri belirlendi
Vekaletle kurban kesim bedelleri belirlendi
11:41
Yeni düzenleme için üç koldan çalışma “Suça sürüklenen çocuk“ tanımı değişiyor
Yeni düzenleme için üç koldan çalışma! “Suça sürüklenen çocuk" tanımı değişiyor
11:08
Gözaltına alınan belediye başkanı adliyeye böyle götürüldü
Gözaltına alınan belediye başkanı adliyeye böyle götürüldü
11:08
Yapılan kanlı saldırılar sonrası okullarda bir dönem sona erdi
Yapılan kanlı saldırılar sonrası okullarda bir dönem sona erdi
11:01
Japonya’da 7.4 büyüklüğünde deprem Tsunami uyarısı yapıldı
Japonya'da 7.4 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı yapıldı
10:39
Silahlar yeniden ateşlendi, akaryakıt indirimi iptal oldu
Silahlar yeniden ateşlendi, akaryakıt indirimi iptal oldu
10:38
Pakistanlı kaynaklar “Müzakere olacak“ dedi, İran’dan yalanlama geldi
Pakistanlı kaynaklar "Müzakere olacak" dedi, İran'dan yalanlama geldi
10:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı haklı çıkaran tablo Çocuk nüfusu Cumhuriyet tarihini en düşük seviyesinde
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı haklı çıkaran tablo! Çocuk nüfusu Cumhuriyet tarihini en düşük seviyesinde
10:08
Memurları ilgilendiren düzenleme kabul edildi: 247 bin TL ödeme yapılacak
Memurları ilgilendiren düzenleme kabul edildi: 247 bin TL ödeme yapılacak
09:49
Okulu kana bulayan saldırganın arkadaşı: Kalemle elini kolunu deşerdi, sırası kan olurdu
Okulu kana bulayan saldırganın arkadaşı: Kalemle elini kolunu deşerdi, sırası kan olurdu
08:42
Görevden alınan İl Milli Eğitim Müdürü’yle ilgili skandal iddia Öğretmene attığı mesajlar ortaya çıktı
Görevden alınan İl Milli Eğitim Müdürü'yle ilgili skandal iddia! Öğretmene attığı mesajlar ortaya çıktı
