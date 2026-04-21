Gözaltındaki eski vali Tuncay Sonel\'in ilk sözleri: Ben devletin valisiyim, emniyette ifade vermem

21.04.2026 09:50
Tunceli'de 2020'de kaybolan Gülistan Doku soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen Tunceli eski Valisi Tuncay Sonel emniyette ifade vermedi. Açığa alınan Sonel kendisine sorulan sorulara, "Ben devletin valisiyim, emniyette cevap vermem. Susma hakkımı kullanıyorum" cevabını verdi.

Gülistan Doku soruşturması kapsamında Elazığ'da gözaltına alınan ve 17 Nisan 2026 günü Erzurum'a getirilen eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in polisteki 3 günlük sorgusu tamamlandı ve adliyeye sevk edildi.

AÇIĞA ALINMIŞTI

5 Ocak 2020'den bu yana kendisinden haber alınamayan Tunceli Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişim Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında cinayet şüphesiyle 7 ilde operasyonlar düzenlenmiş ve 11 kişi tutuklanmıştı. Soruşturma kapsamında oğlu Mustafa Türkay Sonel ve koruma polisi Ş.E.'de tutuklananlar arasında olan dönemin Tunceli Valisi Mülkiye Başmüfettişi Tuncay Sonel, önce İçişleri Bakanlığı tarafından açığa alınmıştı.

3 GÜN EMNİYETTE KALDI

Sonrasında Elazığ'da bulunduğu tespit edilen Tuncay Sonel, Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınarak kara yoluyla Erzurum'a getirilmişti. Erzurum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'nde ek süre ile beraber 3 günlük sorgusu tamamlanan Tuncay Sonel, savcılıktaki sorgusu için Erzurum Adliyesi'ne getirildi. Adliye çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı.

DELİL KARATMAKLA SUÇLANIYOR

Tunceli'de, 6 yıl önce kaybolan 21 yaşındaki Gülistan Doku ile ilgili başlatılan soruşturmada gözaltına alınan ve Erzurum Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi tamamlanan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel, "Delileri karartma" suçlamasıyla sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

SONEL: BEN DEVLETİN VALİSİYİM, EMNİYETTE CEVAP VERMEM

CNN Türk'ten Merve Tokaz'ın haberine göre; 3 gün emniyette kalan Sonel, ifadesini vermeyerek "Ben devletin valisiyim, emniyette cevap vermem. Susma hakkımı kullanıyorum" dedi.

13 Haziran 2017-9 Haziran 2020 arasında Tunceli'de görev yapan Tuncay Sonel ile ilgili soruşturmayı ilgili mevzuat gereği Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı yürütüyor. 

Gülistan Doku, Tuncay Sonel, Erzurum, Tunceli, Güncel, Gündem, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Recep Çakır Recep Çakır:
    Senden ancak vale olur 53 0 Yanıtla
  • Gökhan Aktaş Gökhan Aktaş:
    İçerde kağuş ağası yapmak lazım,?? 14 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
