İstanbul\'da okul önünde skandal afiş! Saldırılar sonrası travma yaşayan öğrencilere yeni darbe

Üye Girişi
Son Dakika Logo

20.04.2026 13:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Şişli’de bir ilkokulun önüne asılan “Nasıl Katil Olunur?” afişi tepki çekti. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’taki okul saldırılarının ardından çocukların psikolojisinin hassas olduğuna dikkat çeken veliler, afişin günlerdir kaldırılmamasını “ihmal” olarak değerlendirdi. Uzmanlar, şiddet içerikli görsellerin çocuklarda kaygı ve korkuya yol açabileceği uyarısında bulundu.

İstanbul Şişli’de bulunan Sait Çiftçi İlkokulu’nun önünde günlerdir kaldırılmayan bir sinema afişi, velilerin ve yurttaşların tepkisine neden oldu. Elektrik panosuna asılan ve “Nasıl Katil Olunur?” başlığını taşıyan afiş, özellikle son dönemde yaşanan okul saldırılarının ardından tartışma yarattı.

VELİLER TEPKİLİ: “AÇIK İHMAL”

Aileler, çocukların güvenli olması gereken bir alan olan okul girişinde bu tür içeriklere maruz kalmasını “açık bir ihmal” olarak değerlendirdi. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta yaşanan okul saldırılarının ardından çocukların psikolojisinin zaten hassas olduğunu vurgulayan veliler, günlerdir yerinde duran afişin kaldırılmamasını “duyarsızlık” olarak nitelendirdi.

Okul önünde konuşan bir veli, “Saçmalık yani. Günlerdir konuşulanın aksine çocukların aklına böyle şeyler kazınıyor. Kötü” ifadelerini kullandı. Bir başka yurttaş ise, “Olmaması lazım ama yapıyorlar işte, kötü bir şey” diyerek tepkisini dile getirdi.

“RESMEN AKLIMIZLA DALGA GEÇİLİYOR”

Cumhuriyet'teki habere göre velilerden biri ise duruma sert sözlerle tepki göstererek, “Biz evde konuyu açmıyoruz çocuk olumsuz etkilenmesin diye ama eğitim kurumunun önünde katil olmayı öğreten bir afiş asılı. Resmen aklımızla dalga geçiliyor. Rezalet” dedi.

UZMANLAR UYARIYOR

Uzmanlar, gelişim çağındaki çocukların şiddet içerikli görsellerle karşılaşmasının kaygı, korku ve davranış bozukluklarına yol açabileceğine dikkat çekiyor. Özellikle son dönemde yaşanan şiddet olaylarıyla birlikte bu tür içeriklerin etkisinin daha da artabileceği belirtiliyor.

“DENETİM NEREDE?” SORUSU GÜNDEMDE

Eğitim kurumlarının çevresinin çocuklara uygun içeriklerle düzenlenmesi gerektiğine yönelik mevzuata rağmen, söz konusu afişin kaldırılmaması “denetim nerede?” sorusunu gündeme getirdi.

Veliler yetkililere çağrıda bulunarak, “Okul önleri reklam alanı değil, çocukların güvenli alanıdır. Bu ihmal derhal son bulmalı” dedi.

İstanbul, Şişli, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2026 14:39:55. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.