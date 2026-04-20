Şehirler arası bir otobüs yolculuğunda yaşanan ilginç anlar kameraya yansıdı. Muavin, yere düşen takma dişin sahibini bulmak için yolculara tek tek seslendi.
Görüntülerde muavinin eline aldığı takma dişi göstererek yolculara sorduğu, “Bahattin ağabey dişin ağzında mı?” ifadeleini kullandığı anlar dikkat çekti. Otobüs içinde şaşkınlık ve gülümseten anlar yaşanırken, muavinin dişin sahibini bulmak için tek tek yolcularla iletişime geçtiği görüldü.
Otobüste yaşanan bu sıra dışı olay kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Görüntüler izleyenleri hem şaşırttı hem de güldürdü.
Son Dakika › Şehirlerarası Yolculuk › Muavin otobüste düşen takma dişin sahibini aradı: Bahattin ağabey dişin ağzında mı? - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?