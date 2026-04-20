Türkiye'de de satılan bebek mamasında fare zehri çıktı
Türkiye'de de satılan bebek mamasında fare zehri çıktı

20.04.2026 13:37
Avusturya’da satılan HiPP markalı bebek mamalarında fare zehri tespit edilmesiyle başlayan kriz, Çekya ve Slovakya’ya sıçradı. Yetkililer, ürünlerde dış müdahale emaresi bulunduğunu açıklarken; Türkiye’de de yaygın olarak kullanılan marka için tüketicilere "hayati tehlike" uyarısı yapıldı.

İHBARLA ORTAYA ÇIKTI

Skandal, bir tüketicinin satın aldığı üründeki anormalliği fark ederek yetkililere bildirmesiyle gün yüzüne çıktı. Laboratuvar incelemelerinde 190 gramlık “havuç ve patates” içerikli bebek mamalarında rodentisit tespit edildi.

SABOTAJ ŞÜPHESİ GÜNDEMDE

Şüpheli kavanozlarda kapak hasarı, güvenlik mühürü eksikliği ve anormal koku gibi bulgular dikkat çekti. Bazı ürünlerde “kırmızı daire” işaretlerinin bulunması, olayın kasıtlı bir sabotaj olabileceği ihtimalini güçlendirdi.

KRİZ SINIRLARI AŞTI

İncelemelerin ardından benzer bulguların Çekya ve Slovakya’da da görülmesi, olayın geniş bir dağıtım ağını etkileyebileceğini ortaya koydu. Avrupa genelinde gıda güvenliği alarmı verildi.

TÜKETİCİLERE HAYATİ UYARI

Yetkililer, ebeveynleri şüpheli ürünleri kesinlikle tüketmemeleri konusunda uyardı. Mühürü bozuk, vakum sesi gelmeyen ya da işaretli ürünlerin iade edilmesi gerektiği belirtildi. Şüpheli temas durumunda hijyen önlemleri alınması ve tüketim şüphesinde derhal sağlık kuruluşuna başvurulması istendi.

Ekonomi, Dünya, Yaşam, Bebek, Son Dakika

TBMM'de 23 Nisan özel oturumu Kurtulmuş'un koltuğunu bıraktığı isimden tüyleri diken diken eden sözler
