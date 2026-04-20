Serdar Öktem\'in hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin 16 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı

20.04.2026 13:47
İddianamede, Daltonlar ve Gündoğmuşlar suç örgütünü finanse ederek eylemler yaptıran "Siirtli Naci" lakaplı Naci Yılmaz'ın uyuşturucu ticaretinden kaynaklı husumet yaşadığı "Meks" lakaplı Mehmet Sabri Şirin ve "Hamuş" lakaplı İsmail Atız'ın avukatı Serdar Öktem'e yönelik işlenen bu cinayeti azmettirdiği, Daltonlar ve Gündoğmuşlar suç örgütlerine mensup karma bir ekip tarafından maktul Serdar Öktem'in tasarlanarak kasten öldürüldüğü belirtildi - İddianamede aralarında Naci Yılmaz, Uğurcan Gündoğmuş, Beratcan Gökdemir, Batın Can Gökdemir ve silahlı saldırıyı gerçekleştirenlerin de bulunduğu 16 şüpheli hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 7 yıldan 20 yıl 6 aya kadar değişen oranlarda hapis istendi

Avukat Serdar Öktem'in trafikte beklediği sırada uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmesine ilişkin 16 şüpheli hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 7 yıldan 20 yıl 6 aya kadar değişen oranlarda hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

SORUŞTURMA TAMAMLANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, avukat Öktem'in 6 Ekim 2025'te Şişli Büyükdere Caddesi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde trafikte beklediği sırada uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.

Hazırlanan iddianamede, Öktem'in aracının içinde silahlı saldırıya uğraması sonucu hayatını kaybetmesinin bildirilmesi neticesinde soruşturma başlatıldığı bildirildi.

SİLAHLAR ORMANLIK ALANDA BULUNDU

İddianamede, eylemi gerçekleştiren 5 şüphelinin silahlı saldırıda kullandıkları çalıntı aracın Arnavutköy'de bulunan ormanlık alanda terk halde bulunduğu, şüphelilerin kaçtıklarının tespit edildiği belirtildi.

Şüphelilerin yaya olarak ormanlık alandan geçerek örgüt mensupları tarafından gönderilen ticari taksiye bindikleri ve araç içerisinde yakalandıkları iddianamede yer aldı.

İddianamede, terk edilen araç ile şüphelilerin yakalandıkları yer arasında kalan ormanlık bölgede yapılan taramalarda ormanlık alan içerisinde bir ağacın altında sırt çantası içerisinde eylemde kullanılan 2 uzun namlulu silah, 2 ruhsatsız tabanca, kar maskeleri ve eldivenlerin ele geçirildiği ifade edildi.

ÖNCEDEN HEDEF ALINMIŞ

Serdar Öktem hakkında savcılık iki kez güvenlik tedbiri talep etmiş. Daltonlar silahlı suç örgütüne yönelik savcılık tarafından gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında 12 Mayıs 2025'te Bakırköy'deki bir otelde çalışan Eren Öztek'in öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli Haydar Koç ve 18 yaşından küçük Selami Çağan Y.'nin ifadelerinde "Eren Öztek cinayetinden önce cumhuriyet savcısı olarak bildikleri bir şahsa yönelik örgüt yöneticisi Caner Kocar'ın talimatıyla eylem hazırlığında olduklarını ancak eylemi gerçekleştiremediklerini" beyan ettikleri iddianamede ifade edildi.

İddianamede, şüphelilere eylem yapacakları kişi tarif ettirilerek yaptırılan fotoğraf teşhis işleminde hedef kişinin avukat Serdar Öktem olduğunun anlaşıldığı, bunun üzerine Başsavcılık tarafından Öktem hakkında gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması için gerekli yazışmaların yapıldığı bildirildi.

Daltonlar suç örgütünün eylem ve faaliyetleri kapsamında 6 Ağustos 2025'te Bağcılar'da, faaliyet gösteren Kardeşler Kıraathanesi'ne yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırı olayında yakalanan şüpheli Ali Karapınar'ın ifadesinde "avukata suikast girişiminde bulunduğunu" söylemesi üzerine yaptırılan fotoğraf teşhis işleminde bahsettiği kişinin avukat Serdar Öktem olduğunun anlaşıldığı kaydedilen iddianamede, ikinci kez gerekli yazışmalar yapılarak tedbirlerin aldırılmasının istendiği belirtildi.

SUÇ ÖRGÜTLERİ DETAYI

İddianamede sosyal medya hesaplarında yapılan paylaşımlar, şüpheli beyanları, kolluk birimlerince gerçekleştirilen saha ve istihbari çalışmaları ile birlikte şüphelilerin telefon inceleme tutanaklarında tespit edilen üçüncü kişilerle yaptıkları yazışmaların dikkate alındığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Serdar Öktem'in, Daltonlar ve Gündoğmuşlar suç örgütleri ile husumet içerisinde bulunan Mehmet Sabri Şirin ve Hamuş lakaplı İsmail Atız'ın vekaletli avukatı olması, Serdar Öktem'in Casperlar ve Çirkinler suç örgütüne bilgi aktarımı yaptığı ve bu örgütlerin paralarını akladığına dair iddiaların bulunması, özellikle dosyamız kapsamında tutuklanan Faruk Efe'nin cep telefonunda yapılan incelemede olaya dair konuştuğu üçüncü kişilere olayın sebebi olarak 'Bunun arkasında Casperlar, Çirkinler falan vardı onların avukatıydı.' şeklinde beyanda bulunması dikkate alındığında Daltonlar ve Gündoğmuşlar suç örgütü elemanlarınca da Serdar Öktem'in bu şekilde tanınması, bu örgütlerce birkaç kez eylem girişimine maruz kalmasına sebep olmuş, son olarak Mehmet Sabri Şirin'in verdiği lokasyon bilgisiyle Casperlar ve Çirkinler suç örgütü üyeleri tarafından öldürüldüğü iddia olunan Daltonlar suç örgütü yöneticilerinden Caner Kocar'ın öldürülmesi de Serdar Öktem'i bu örgütlerin potansiyel hedefi haline getirmiştir."

AZMETTİREN İSİM BELİRLENDİ

Cinayetin Naci Yılmaz tarafından azmettirildiği belirlendi.

İddianamede, Daltonlar suç örgütü yöneticileri Murat Küçükyavuz, Alı Gulmalızada, Mustafa Aktürk ve Gündoğmuşlar suç örgütü yöneticisi Furkan Kalıma ile birlikte diğer örgüt mensuplarının yeniden Serdar Öktem'e yönelik eylem hazırlığı yaptıkları, temin ettikleri araçları eylem için hazır beklettikleri ifade edildi.

Gündoğmuşlar suç örgütüne mensup Sidar Öz ve Semih Aydın ile Alı Gulmalızada tarafından suç örgütüne katılımı sağlanan ve eylemden 10 gün önce Gaziantep'ten İstanbul'a getirilen örgüt mensuplarının Esenyurt'taki hücre evine yerleştirildiklerine iddianamede dikkat çekildi.

İddianamede, her iki suç örgütünü finanse ederek eylemler yaptıran "Siirtli Naci" lakaplı Naci Yılmaz'ın uyuşturucu ticaretinden kaynaklı husumet yaşadığı "Meks" lakaplı Mehmet Sabri Şirin ve "Hamuş" lakaplı İsmail Atız'ın avukatı Serdar Öktem'e yönelik işlenen bu cinayeti azmettirdiği belirtildi.

Gündoğmuşlar ve Daltonlar suç örgütlerine mensup karma bir ekip tarafından maktul Serdar Öktem'in tasarlanarak kasten öldürüldüğü iddianamede aktarıldı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET TALEBİ

İddianamede, Naci Yılmaz, Uğurcan Gündoğmuş, Beratcan Gökdemir, Batın Can Gökdemir'in de aralarında olduğu 9 şüpheli hakkında, "tasarlayarak kasten öldürme", "resmi belgede sahtecilik" ve "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna muhalefet" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 7 yıldan 13 yıla kadar hapis istendi.

Şüpheliler Sidar Öz, Ejder Parlak, Semih Aydın, Devran Yıldırım, Erkan Kan, Faruk Efe, Samet Alperen Söğütlü hakkında ise "tasarlayarak kasten öldürme", "resmi belgede sahtecilik", "suç işlemek amacıyla kurulan silahlı örgüte üye olma" ve "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna muhalefet" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 10 yıldan 20 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilen iddianame değerlendirilmek üzere İstanbul Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

Kaynak: AA

Advertisement
