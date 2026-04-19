1. Lig\'de küme düşen son takım belli oldu

TFF 1. Lig'in 36. haftasında Manisa FK ile Serik Spor karşı karşıya geldi. Mümin Özkasap Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Manisa FK, 1-0 kazandı.
Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı. Ege temsilcisine galibiyeti getiren golü 64. dakikada penaltıdan Lois Diony kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Manisa FK, puanını 52'ye yükseltirken, Serik Spor ise 36 puanda kaldı ve 1. Lig'e veda etti. Serik Spor, 1. Lig'e veda eden son takım oldu. Daha önce Adana Demirspor, Hatayspor ve Sakaryaspor'un da küme düşmesi kesinleşmişti.
Manisa FK, gelecek hafta deplasmanda Ankara Keçiörengücü ile karşılaşacak. Serik Spor ise Hatayspor ile karşı karşıya gelecek.
