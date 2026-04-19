1. Lig\'de küme düşen son takım belli oldu

TFF 1. Lig'in 36. haftasında Manisa FK ile Serik Spor karşı karşıya geldi. Mümin Özkasap Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Manisa FK, 1-0 kazandı.

MANİSA FK TEK GOLLE GALİP

Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı. Ege temsilcisine galibiyeti getiren golü 64. dakikada penaltıdan Lois Diony kaydetti.

SERİK SPOR KÜME DÜŞTÜ

Bu sonuçla birlikte Manisa FK, puanını 52'ye yükseltirken, Serik Spor ise 36 puanda kaldı ve 1. Lig'e veda etti. Serik Spor, 1. Lig'e veda eden son takım oldu. Daha önce Adana Demirspor, Hatayspor ve Sakaryaspor'un da küme düşmesi kesinleşmişti.

LİGDE SIRADAKİ MAÇLAR

Manisa FK, gelecek hafta deplasmanda Ankara Keçiörengücü ile karşılaşacak. Serik Spor ise Hatayspor ile karşı karşıya gelecek.