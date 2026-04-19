Aydın Doğan’a 90. yaş kutlaması

İş insanı Aydın Doğan, 90. doğum gününü ailesiyle birlikte doyasıya eğlenerek kutladı. Eşi Sema Doğan, kızları ve torunlarının tam kadro yer aldığı gecede, neşeli ve duygusal anlar bir arada yaşandı.

KIZINDAN DUYUSAL PAYLAŞIM

Fransa'nın Cannes kentinde toplanan Doğan ailesinin bu mutlu tablosunu, iş insanının kızı Vuslat Doğan Sabancı sosyal medya hesabı aracılığıyla kamuoyuyla paylaştı. Kutlamadan kareler yayınlayan Sabancı, paylaşımına “Canımız babamızın 90. yaşını kutlarken…” notunu düşerek babasına olan sevgisini dile getirdi.

TORUNUNDAN ANLAMLI MESAJ: SAYGIYLA AÇILAN KAPILAR

Gecenin en dikkat çekici anlarından biri, Aydın Doğan’ın torunu Yasemin Boyner’in yaptığı duygusal konuşma oldu. Dedesinin hayata karşı duruşuna vurgu yapan Boyner, şu ifadeleri kullandı: “Hayatta birçok insan kapıları güç ve parayla açmaya çalışırken, sizin kapılar her zaman saygıyla açıldı. Çünkü siz hiçbir zaman paraya da güce boyun eğmediniz ve her zaman doğru olanı seçtiniz.”

"BURASI MUŞTUR" TÜRKÜSÜYLE DUYGUSAL FİNAL

Kutlamanın ilerleyen saatlerinde çalınan "Burası Muştur" türküsü, salondaki duygusal atmosferi zirveye taşıdı. Aydın Doğan türküye eşlik ederken, torunu Alihan Yalçındağ (Arzuhan Doğan Yalçındağ’ın oğlu) dedesinin yanına gelerek ona eşlik etti. Dede ve torunun birlikte türkü söylediği o anlar, davetlilerden büyük alkış aldı.