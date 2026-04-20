2026'nın ilk çeyreğinde ihracatta büyük gerileme
2026'nın ilk çeyreğinde ihracatta büyük gerileme

20.04.2026 09:05
Ticaret Bakanlığı, 2026 yılı Ocak-Mart dönemine ilişkin ihracat verilerini açıkladı. Buna göre yılın ilk çeyreğinde Türkiye'nin toplam ihracatı yüzde 3,1 azalarak 63 milyar 279 milyon dolara geriledi. Buna karşın 40 ilde ihracat artışı kaydedilirken, 14 il 1 milyar doların üzerinde ihracat yaptı. Mart ayında İstanbul 3 milyar 816 milyon dolarla ilk sırada yer alırken, Kocaeli ve İzmir onu takip etti.

Bakanlık, 50 gündür süren Körfez savaşının olumsuz etkileri ile takvim etkisi nedeniyle 2026 yılı Ocak-Mart döneminde ihracatın yüzde 3,1 azalarak 63 milyar 279 milyon dolar olarak gerçekleştiğini bildirdi.

Yapılan açıklamada, "50 gündür devam eden Körfez savaşının olumsuz etkileri ve takvim etkisi nedenleriyle, 2026 yılı Ocak-Mart döneminde ihracatımız yüzde 3,1 oranında azalışla 63 milyar 279 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir." ifadelerine yer verildi. 

40 İLDE İHRACAT ARTIŞI

2026'nın Ocak-Mart döneminde 40 ilde ihracat artarken, 14 il 1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirdi.

MART AYINDA LİDER İSTANBUL

Mart ayı verilerine göre iller sıralamasında İstanbul 3 milyar 816 milyon dolarla ilk sırada yer aldı. İstanbul'u 3 milyar 159 milyon dolarla Kocaeli, 2 milyar 8 milyon dolarla İzmir izledi.

Bursa 1 milyar 746 milyon dolarla dördüncü, Ankara ise 1 milyar 192 milyon dolarla beşinci sırada yer aldı. İlk 10'da ayrıca Tekirdağ, Mersin, Gaziantep, Sakarya ve Manisa yer aldı.

EN FAZLA ARTIŞ YALOVA'DA

Mart ayında geçen yılın aynı dönemine göre ihracat artışında Yalova 120 milyon dolarlık yükselişle ilk sırada bulunurken, Şırnak 56 milyon dolarla ikinci, Kırıkkale 43 milyon dolarla üçüncü oldu. Elazığ ve Düzce de en fazla artış kaydeden iller arasında yer aldı.

Öte yandan, İstanbul'un ihracatı geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 21,7 geriledi. Benzer şekilde Kocaeli, İzmir, Bursa ve Mersin gibi birçok büyük ihracatçı ilde de sınırlı düşüşler gözlenirken, bazı illerde artış eğilimi öne çıktı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Devrim Ulaş Devrim Ulaş:
    ilerlesek bize faydası ne ? 5 3 Yanıtla
  • Mustafa Gecegiden Mustafa Gecegiden:
    İşim gücüm yok paramı köylüye vercem bide param batıcak faize koydum 7 milyonu 300 bin vadeli getiriyor köylünün umrundamı zarar etmişim 2 5 Yanıtla
  • Deniz Kisa Deniz Kisa:
    Ekonomide yillardir alt siralardayiz 2 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
