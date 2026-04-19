İran, Füze ve İHA Kapasitesini Artırıyor

İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Mecid Musevi, füze ve insansız hava aracı (İHA) stoklarının bakım ve yenilenmesine ilişkin bir video yayımlayarak, "Ateşkes sürecinde, fırlatma rampalarımızı güncelleme ve yeniden doldurma hızımız, savaş öncesine göre daha da artmıştır" dedi.

ABD ile İran arasındaki gerilim sürerken, Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) Hava Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Mecid Musevi, füze ve insansız hava aracı (İHA) stoklarının bakım ve yenilenmesine ilişkin bir video yayımladı. Görüntülerde, yer altı tesislerinde konuşlu İHA'lar, füzeler ve fırlatma sistemlerinin yanı sıra yerden yere füze sistemlerine ait unsurlar yer aldı. Musevi, paylaşımda yer alan açıklamada, "Ateşkes sürecinde, füze ve İHA fırlatma rampalarımızı güncelleme ve yeniden doldurma hızımız, savaş öncesine göre daha da artmıştır. Düşmanın bu tür bir kapasiteyi oluşturmakta yetersiz olduğunu biliyoruz ve bu nedenle mühimmatlarını dünyanın öbür ucundan parça parça temin etmek zorunda kalıyorlar" ifadelerini kullandı. - TAHRAN