Premier Lig'de 4-3'lük çılgın maç! Gitti denen maç döndü - Son Dakika
Premier Lig'de 4-3'lük çılgın maç! Gitti denen maç döndü

19.04.2026 20:29
Premier Lig'in 33. haftasında Aston Villa evinde Sunderland'i ağırladı. 85. dakikada 3-1 üstün olan Aston Villa, 3-3'e gelen maçta rakibini Tammy Abraham'ın 90+3'te attığı golle 4-3 yendi.

İngiltere Premier Lig'in 33. haftasında Aston Villa ile Sunderland karşı karşıya geldi. Villa Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi Aston Villa 4-3'lük skorla kazandı.

SON DAKİKALARDA TAM 3 GOL VE KAZANAN ASTON VILLA

Aston Villa, 2. dakikada Ollie Watkins'in golüyle öne geçerken, Sunderland, Chris Rigg'in 9. dakikada attığı golle maça denge getirdi. Aston Villa, Ollie Watkins'in 36. dakikada attığı golle yeniden öne geçti. İkinci yarıya etkili başlayan ev sahibi ekibi, Morgan Rogers'ın 46. dakikada attığı golle farkı 2'ye çıkardı. Son anlar adeta nefesleri kesti. Sunderland, 86. dakikada Trai Hume ve 87. dakikada Wilson Isidor ile 2 dakikada skoru 3-3 yaptı. Maçta son sözü eski Beşiktaşlı Tammy Abrayam söyledi. Abrama, 90+3. dakikada takımını 4-3 öne geçirdi.

OLUŞAN PUAN DURUMU

Bu sonuçla birlikte Aston Villa, 58 puana yükseldi. Konuk ekip Sunderland ise 46 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Aston Villa, Fulham'a konuk olacak. Sunderland ise sahasında Nottingham Forest'ı ağırlayacak.

19:49
