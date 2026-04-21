Gülistan Doku dosyasında tutuklanan başhekim "Yılın hekimi" ödülünü almış

21.04.2026 10:36
Gülistan Doku dosyasında altı yıl sonra yeniden başlatılan soruşturmada başhekim Çağdaş Özdemir hastane kayıtlarının kasıtlı silindiği tespitiyle tutuklandı. Olayın yankıları sürerken Özdemir’in 2017’de “Yılın Hekimi” seçildiği ortaya çıktı.

Tunceli’de üniversite öğrencisi Gülistan Doku’nun kaybolmasına ilişkin dosya, altı yıl aranın ardından yeniden gündeme geldi. Soruşturmanın derinleştirilmesiyle birlikte, dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Dosya kapsamında yürütülen çalışmalar doğrultusunda, dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir tutuklandı. Özdemir hakkında verilen tutuklama kararının, hastane kayıtlarının silinmesine yönelik yürütülen incelemelerle bağlantılı olduğu öğrenildi.

"YILIN HEKİMİ" ÖDÜLÜNE LAYIK GÖRÜLMÜŞ 

Olayın yankıları sürerken Özdemir ile ilgili dikkat çeken bir ayrıntı da ortaya çıktı. Resmi sosyal medya hesabındaki bilgilere göre Özdemir’in, 2017 yılında normal doğum alanındaki çalışmaları nedeniyle Sağlık Bakanlığı tarafından “Yılın Hekimi” ödülüne layık görüldüğü belirlendi.

HASTANE KAYITLARI NASIL SİLİNDİ?

Gülistan Doku için yapılan ilk kayıp ihbarının ardından polis ekipleri, otel, eczane ve hastane kayıtlarını incelemeye aldı. Yapılan sorgulamada, Doku’nun hastaneye girişine dair bir dijital kayıt tespit edildi.

Söz konusu veri çıktısı alınarak dosyaya eklendi ve bir süre emniyetin Kayıp Şahıslar Bürosu’nda muhafaza edildi. Ancak ilerleyen süreçte, Gülistan Doku’nun hastaneye başvurduğu güne ait dijital kayıtların sistemden silindiği ortaya çıktı.

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 27 Mart 2025 tarihinde bir firmaya gönderdiği yazıya, 16 Nisan 2025 tarihinde verilen yanıtta dikkat çeken tespitlere yer verildi. Yapılan incelemede, POLNET kayıtlarının resmi ve hatasız kabul edildiği vurgulanırken, Gülistan Doku’ya ait herhangi bir vizit ya da LOG kaydına ulaşılamadığı belirtildi.

Ayrıca 31 Aralık 2019 ile 31 Ocak 2020 tarihleri arasında hastaneye HBYS sistemi hizmeti veren firmaya rağmen, bu döneme ait LOG kayıtlarının bulunmamasının “hayatın olağan akışına aykırı” olduğu ifade edildi. İnceleme sonucunda, söz konusu kayıtların profesyonel bir müdahale ile kasıtlı şekilde silindiği değerlendirildi.

Yetkililer, bu tür LOG kayıtlarının ancak yazılımın ana kodlarına hakim, teknik bilgiye sahip kişiler tarafından silinebileceğini belirtti. Silinen kayıtların geri getirilmesinin ise mümkün olmadığı aktarıldı.

Soruşturma kapsamında elde edilen bulgular, ilgili tarihe ait sistem kayıtlarının yetkisiz ve bilinçli bir müdahaleyle ortadan kaldırıldığını ortaya koydu.

NE OLMUŞTU?

Tunceli'de okuyan üniversite öğrencisi kızları Gülistan Doku'dan (21) 5 Ocak 2020'den itibaren haber alınamamıştı. Ulaşılan yeni bilgiler doğrultusunda Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı dosyayı raftan indirmiş ve aralarında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in de bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerden Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel, Doku'nun SIM kartındaki verileri sildiği iddia edilen eski polis Gökhan Ertok, eski Tunceli İl Özel İdaresi çalışanı Erdoğan Elaldı, Celal Altaş, Nurşen Arıkan, Ferhat Hanedan Güven, Doku'nun erkek arkadaşı Zeinal Abakarov, annesi Cemile Yücer ve eski polis olan üvey babası Engin Yücer, Tuncay Sonel'in o dönem koruma polisliğini yapan Şükrü Eroğlu ve Özdemir tutuklanmıştı.

Uğurcan A. ile Munzur Üniversitesinin güvenlik kameralarından sorumlu Savaş G. ve Süleyman Ö. haklarında yurt dışına çıkış yasağı kararı verilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

