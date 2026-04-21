Gülistan Doku dosyasında tutuklanan başhekim "Yılın hekimi" ödülünü almış

Tunceli’de üniversite öğrencisi Gülistan Doku’nun kaybolmasına ilişkin dosya, altı yıl aranın ardından yeniden gündeme geldi. Soruşturmanın derinleştirilmesiyle birlikte, dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Dosya kapsamında yürütülen çalışmalar doğrultusunda, dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir tutuklandı. Özdemir hakkında verilen tutuklama kararının, hastane kayıtlarının silinmesine yönelik yürütülen incelemelerle bağlantılı olduğu öğrenildi.

"YILIN HEKİMİ" ÖDÜLÜNE LAYIK GÖRÜLMÜŞ

Olayın yankıları sürerken Özdemir ile ilgili dikkat çeken bir ayrıntı da ortaya çıktı. Resmi sosyal medya hesabındaki bilgilere göre Özdemir’in, 2017 yılında normal doğum alanındaki çalışmaları nedeniyle Sağlık Bakanlığı tarafından “Yılın Hekimi” ödülüne layık görüldüğü belirlendi.

HASTANE KAYITLARI NASIL SİLİNDİ?

Gülistan Doku için yapılan ilk kayıp ihbarının ardından polis ekipleri, otel, eczane ve hastane kayıtlarını incelemeye aldı. Yapılan sorgulamada, Doku’nun hastaneye girişine dair bir dijital kayıt tespit edildi.

Söz konusu veri çıktısı alınarak dosyaya eklendi ve bir süre emniyetin Kayıp Şahıslar Bürosu’nda muhafaza edildi. Ancak ilerleyen süreçte, Gülistan Doku’nun hastaneye başvurduğu güne ait dijital kayıtların sistemden silindiği ortaya çıktı.

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 27 Mart 2025 tarihinde bir firmaya gönderdiği yazıya, 16 Nisan 2025 tarihinde verilen yanıtta dikkat çeken tespitlere yer verildi. Yapılan incelemede, POLNET kayıtlarının resmi ve hatasız kabul edildiği vurgulanırken, Gülistan Doku’ya ait herhangi bir vizit ya da LOG kaydına ulaşılamadığı belirtildi.

Ayrıca 31 Aralık 2019 ile 31 Ocak 2020 tarihleri arasında hastaneye HBYS sistemi hizmeti veren firmaya rağmen, bu döneme ait LOG kayıtlarının bulunmamasının “hayatın olağan akışına aykırı” olduğu ifade edildi. İnceleme sonucunda, söz konusu kayıtların profesyonel bir müdahale ile kasıtlı şekilde silindiği değerlendirildi.

Yetkililer, bu tür LOG kayıtlarının ancak yazılımın ana kodlarına hakim, teknik bilgiye sahip kişiler tarafından silinebileceğini belirtti. Silinen kayıtların geri getirilmesinin ise mümkün olmadığı aktarıldı.

Soruşturma kapsamında elde edilen bulgular, ilgili tarihe ait sistem kayıtlarının yetkisiz ve bilinçli bir müdahaleyle ortadan kaldırıldığını ortaya koydu.