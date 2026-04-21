Stresten yerinde duramadı! Maç biter bitmez dizlerinin üstüne çöktü

Ukrayna Premier Lig'de Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk, lig üçüncüsü Polessya ile karşı karşıya geldi. Zorlu mücadeleyi Shakhtar Donetsk, 56. dakikada Valeriy Bondar'ın attığı golle 1-0 kazandı.
Shakhtar Donetsk, lig ikincisi LNZ'nin yenildiği haftada ligde daha önce 5 kez karşılaşıp gol bile atamadığı üçüncü sıradaki Polessya'yı ilk kez mağlup ederek önemli bir zafer elde etti. Arda Turan'ın öğrencileri, puanını 54'e çıkararak maç eksiğine rağmen en yakın takipçisine 3 puan fark attı.
Polessya maçının son anlarında büyük stres yaşayan Arda Turan, zorlu geçen mücadelenin son düdüğünün çalmasıyla adeta rahatladı. Maç biter bitmez dizlerinin üzerine çöken genç teknik adamın bu sevinci tribünde yer alan bir taraftarın cep telefonu kamerasına yansıdı.
