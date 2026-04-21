Stresten yerinde duramadı! Maç biter bitmez dizlerinin üstüne çöktü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Stresten yerinde duramadı! Maç biter bitmez dizlerinin üstüne çöktü

Haberin Videosunu İzleyin
Stresten yerinde duramadı! Maç biter bitmez dizlerinin üstüne çöktü
21.04.2026 20:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Stresten yerinde duramadı! Maç biter bitmez dizlerinin üstüne çöktü
Haber Videosu

Shakhtar Donetsk'i çalıştıran Arda Turan, Ukrayna Premier Lig'de oynanan Polessya maçının son anlarında büyük stres yaşadı. Zorlu müsabakayı 1-0 kazanan Shakhtar Donetsk, şampiyonluk yolunda önemli bir 3 puanın sahibi olurken, Arda Turan'ın maç sonunda yaşadığı sevinç bir taraftarın kamerasına yansıdı.

Ukrayna Premier Lig'de Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk, lig üçüncüsü Polessya ile karşı karşıya geldi. Zorlu mücadeleyi Shakhtar Donetsk, 56. dakikada Valeriy Bondar'ın attığı golle 1-0 kazandı.

SHAKHTAR, POLESSYA'YI LİGDE İLK KEZ YENDİ

Shakhtar Donetsk, lig ikincisi LNZ'nin yenildiği haftada ligde daha önce 5 kez karşılaşıp gol bile atamadığı üçüncü sıradaki Polessya'yı ilk kez mağlup ederek önemli bir zafer elde etti. Arda Turan'ın öğrencileri, puanını 54'e çıkararak maç eksiğine rağmen en yakın takipçisine 3 puan fark attı. 

ARDA TURAN'IN MAÇ SONUNDAKİ BÜYÜK SEVİNCİ

Polessya maçının son anlarında büyük stres yaşayan Arda Turan, zorlu geçen mücadelenin son düdüğünün çalmasıyla adeta rahatladı. Maç biter bitmez dizlerinin üzerine çöken genç teknik adamın bu sevinci tribünde yer alan bir taraftarın cep telefonu kamerasına yansıdı.  

Shakhtar Donetsk, Arda Turan, Futbol, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Ekber SATIR Ekber SATIR:
    Herkes ekmeğinin peşinde 6 0 Yanıtla
  • As81855655 As81855655:
    Türk insanlarının başarıları bizleri mutlu ediyor.yolunuz açık olsun.tebrikler Arda. 4 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2026 21:19:35. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.