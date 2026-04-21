Milyarlık bahis çetesi çökertildi: 40 ilde 102 gözaltı
21.04.2026 20:06
Diyarbakır ve Sandıklı Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen yasa dışı bahis soruşturmaları sonucunda 40 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. 102 kişi gözaltına alınırken, suç örgütlerinin toplam işlem hacminin 36 milyar lira olduğu belirlendi. Adalet Bakanı Gürlek, yasa dışı bahis ile mücadeleye kararlılıkla devam edeceklerini açıkladı.

Diyarbakır ve Sandıklı Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen iki ayrı yasa dışı bahis soruşturması kapsamında 40 ilde yapılan operasyonlar sonucu 102 kişi gözaltına alındı.

DEV YASA DIŞI BAHİS OPERASYONU

Diyarbakır ve Sandıklı'da yürütülen iki farklı operasyonda yasa dışı bahis ve sanal kumar konusunda devletin kararlılığı bir kez daha gözler önüne serildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in, "Yasa dışı bahis ve sanal kumar konusunda mücadelemiz sonuna kadar devam edecek" sözleri gerçekleştirilen iki operasyonla somut karşılığını buldu. 

Diyarbakır ve Sandıklı Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen 2 farklı yasa dışı bahis operasyonunda işlem hacimleri 36 milyar 34 milyon lirayı bulan iki ayrı suç örgütü çökertildi. Yürütülen iki ayrı yasa dışı bahis soruşturmasında 144 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

"35,8 MİLYAR LİRALIK KİRLİ PARA TRAFİĞİ"

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada, yasa dışı bahis faaliyetleriyle bağlantılı para transfer zinciri ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanmasına yönelik geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirdi. MASAK raporlarına göre suç örgütünün toplam işlem hacmi 35 milyar 861 milyon 796 bin 103 lira 52 kuruş olarak tespit edildi.

40 İLDE OPERASYON: 102 GÖZALTI

Bunun üzerine suç ağına yönelik 21 Nisan'da 40 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan operasyon toplam 190 şüpheliye ait banka ve kripto para hesaplarına el konuldu. 14 şüpheliye ait suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 10 milyon 750 bin lira değerindeki 9 araç ile 2 arsa hakkında da el koyma tedbiri uygulandı. Haklarında arama ve gözaltı kararı bulunan 130 şüpheliden 102'si yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında elde edilen dijital materyal ve finansal veriler üzerinde incelemeler sürdüğü öğrenildi.

Diyarbakır'daki operasyonlar çerçevesinde gözaltına alınan kişiler arasında bir infaz koruma memuru olduğu öğrenildi. Diyarbakır 4 Nolu T Tipi Cezaevi'nde çalışan katip İ.M.K. yasadışı bahis oynadığı şüphesiyle ikametinde gözaltına alındı.

"İŞLEM HACMİ 540 MİLYON LİRA"

Sandıklı merkezli soruşturmada ise teknik ve fiziki çalışmalar sonucu yaklaşık 540 milyon lira işlem hacmine sahip suç ağı çökertildi. Sandıklı merkez olmak üzere 17 Nisan'da; Adana, Ankara, Şanlıurfa, Bingöl ve Afyonkarahisar'da eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, cep telefonu, SIM kartı, banka kartı ele geçirildi, şüphelilerin hesaplarına el konuldu. Soruşturma kapsamında 14 şüpheli hakkında işlem yapılırken, 7 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 5'i tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 1'i ise serbest kaldı.

"BATAKLIĞI KURUTMAMIZ LAZIM"

Adalet Bakanı Akın Gürlek, göreve geldiği ilk günden bu yana yasa dışı bahis ve sanal kumar ile ilgili mücadelede kararlı olduklarını belirterek, "Yasa dışı bahis, sanal kumar konusunda mücadelemiz sonuna kadar devam edecek. Bizim bataklığı kurutmamız lazım" ifadelerini kullanmıştı. 

Kaynak: İHA

16 yaşındaki Zeynep Su, metro köprüsündeki acı kazada yaşamını yitirdi 16 yaşındaki Zeynep Su, metro köprüsündeki acı kazada yaşamını yitirdi
“Köyün neşesi“ engelli genç herkesi gözyaşlarına boğdu: İmam ayakta durmakta güçlük çekti "Köyün neşesi" engelli genç herkesi gözyaşlarına boğdu: İmam ayakta durmakta güçlük çekti
Motokuryeden tartıştığı kişiye kurşun yağmuru Motokuryeden tartıştığı kişiye kurşun yağmuru
Bursaspor, profesyonel liglerin tamamında şampiyon olan ilk takım oldu Bursaspor, profesyonel liglerin tamamında şampiyon olan ilk takım oldu
Evden cansız bedeni ve eski eşi ile çocuklarına bıraktığı notlar çıktı Evden cansız bedeni ve eski eşi ile çocuklarına bıraktığı notlar çıktı
Serdal Adalı’dan Ernest Muçi ve Semih Kılıçsoy itirafı: ’’İnşallah’’ diyerek açıkladı Serdal Adalı'dan Ernest Muçi ve Semih Kılıçsoy itirafı: ''İnşallah'' diyerek açıkladı
Bursa’da heyelan: Kırsal mahalleleri bağlayan yol ulaşıma kapandı Bursa'da heyelan: Kırsal mahalleleri bağlayan yol ulaşıma kapandı
Generali Türkiye’yi tehdit ediyordu Ugandalı gençlerden Bizim Çocuklar’a özel marş Generali Türkiye'yi tehdit ediyordu! Ugandalı gençlerden Bizim Çocuklar'a özel marş
Trabzonlu damat Tayland köyünü kolbastıyla inletti Trabzonlu damat Tayland köyünü kolbastıyla inletti

20:16
Tuncay Sonel’den “Gülistan’ın cesedi gizlice gömüldü mü“ sorusuna yanıt
Tuncay Sonel'den "Gülistan'ın cesedi gizlice gömüldü mü?" sorusuna yanıt
19:58
Fenerbahçe’nin ilk 11’i çocukların kaleminden geçti
Fenerbahçe'nin ilk 11'i çocukların kaleminden geçti
19:51
Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’taki okullarda yaşanan saldırılara ilişkin TBMM’de araştırma komisyonu kuruldu.
Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okullarda yaşanan saldırılara ilişkin TBMM'de araştırma komisyonu kuruldu.
19:35
Fenerbahçe’nin Konyaspor maçı 11’inde Ederson sürprizi
Fenerbahçe'nin Konyaspor maçı 11'inde Ederson sürprizi
19:21
Beşiktaş’tan savunmaya dev transfer operasyonu
Beşiktaş'tan savunmaya dev transfer operasyonu
19:15
Okul tuvaletinde silah ve tehdit notu bulundu
Okul tuvaletinde silah ve tehdit notu bulundu
18:51
İngiltere’de 1 Ocak 2009 sonrası doğanlara ömür boyu sigara yasağı
İngiltere’de 1 Ocak 2009 sonrası doğanlara ömür boyu sigara yasağı
17:58
Açıkta satılan pirinçte kedi dışkısı görüldü, markete 52 bin TL ceza kesildi
Açıkta satılan pirinçte kedi dışkısı görüldü, markete 52 bin TL ceza kesildi
17:55
Trump’tan İran’a “idam beklediği“ iddia edilen 8 kadının affedilmesi çağrısı
Trump'tan İran'a "idam beklediği" iddia edilen 8 kadının affedilmesi çağrısı
17:55
Yaşlı adam, genç kızın kıyafetine laf edince ortalık karıştı
Yaşlı adam, genç kızın kıyafetine laf edince ortalık karıştı
