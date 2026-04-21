Gaziantep FK\'nin kabusu sona erdi

Üye Girişi
Son Dakika Logo

21.04.2026 20:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında sahasında Zecorner Kayserispor’u 3-0 mağlup eden Gaziantep FK, üç maçlık galibiyet hasretine son verdi.

GAZİANTEP FK'NİN 3 MAÇLIK HASRETİ SONLANDI 

Ligin 26. haftasında deplasmanda Hesap.com Antalyaspor'u 4-1 yenen Gaziantep temsilcisi, sonraki haftalarda Fenerbahçe'ye 4-1, Çaykur Rizespor'a 2-1 mağlup oldu, Corendon Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Kırmızı-siyahlı ekip, dün sahasında Zecorner Kayserispor'u 3-0 yenerek ligde 3 maç sonra taraftarına galibiyet armağan etti. Ligde 9 galibiyet, 10 beraberlik ve 11 mağlubiyeti bulunan Gaziantep FK, topladığı 37 puanla 10. sırada yer alıyor. Gaziantep ekibi, sezonun geride kalan bölümünde rakip fileleri 41 kez havalandırırken kalesinde 49 gol gördü.

EVİNDE İKİNCİ KEZ GOL YEMEDEN KAZANDI

Bu sezon sahasında 5. galibiyetini elde eden Gaziantep FK, kalesini gole kapatmakta zorlanan bir görüntü çizdi. Ligin 5. haftasında evinde Kocaelispor'u 2-0 mağlup eden kırmızı-siyahlılar, 25 hafta sonra Zecorner Kayserispor'u 3-0 yenerek sahasında ikinci kez gol yemeden galip geldi.

BAYO FORMUNU SÜRDÜRÜYOR

Sezon başında Lille'den kiralanan 27 yaşındaki Muhammed Bayo, attığı gollerle takımına katkı vermeyi sürdürüyor. Bu sezon 2 bin 14 dakika sahada kalan Gineli forvet, 14 gollük performans sergiledi. Bayo, gol krallığı yarışında ise Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi ile 4. sırayı paylaşıyor.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Köyün neşesi“ engelli genç herkesi gözyaşlarına boğdu: İmam ayakta durmakta güçlük çekti "Köyün neşesi" engelli genç herkesi gözyaşlarına boğdu: İmam ayakta durmakta güçlük çekti
Amerikalı gezgin Diyarbakır’da protestonun ortasında kaldı Amerikalı gezgin Diyarbakır'da protestonun ortasında kaldı
AB Komisyonu Başkanı von der Leyen: Rus, Türk veya Çin etkisine girmemeliyiz AB Komisyonu Başkanı von der Leyen: Rus, Türk veya Çin etkisine girmemeliyiz
Malatya’da kayıp olarak aranan adam, kayısı bahçesinde ağaca asılı halde ölü bulundu Malatya'da kayıp olarak aranan adam, kayısı bahçesinde ağaca asılı halde ölü bulundu
Trump’ın bir bakanı daha görevden ayrıldı Trump'ın bir bakanı daha görevden ayrıldı
Uşak’ta Eşme Belediye Başkanı Tozan hakkında karar Uşak'ta Eşme Belediye Başkanı Tozan hakkında karar

21:14
Konyaspor-Fenerbahçe maçında televizyona yansıyan anlam verilemeyen ses
Konyaspor-Fenerbahçe maçında televizyona yansıyan anlam verilemeyen ses
20:44
Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel tutuklandı
Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel tutuklandı
20:16
Tuncay Sonel’den “Gülistan’ın cesedi gizlice gömüldü mü“ sorusuna yanıt
Tuncay Sonel'den "Gülistan'ın cesedi gizlice gömüldü mü?" sorusuna yanıt
19:58
Fenerbahçe’nin ilk 11’i çocukların kaleminden geçti
Fenerbahçe'nin ilk 11'i çocukların kaleminden geçti
19:51
Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’taki okullarda yaşanan saldırılara ilişkin TBMM’de araştırma komisyonu kuruldu.
Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okullarda yaşanan saldırılara ilişkin TBMM'de araştırma komisyonu kuruldu.
19:15
Okul tuvaletinde silah ve tehdit notu bulundu
Okul tuvaletinde silah ve tehdit notu bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2026 21:19:07. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.