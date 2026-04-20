İzmir'de genç doktorun hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı

20.04.2026 13:51  Güncelleme: 13:52
İzmir’in Menderes ilçesinde 25 yaşındaki doktor Beyza Nur Pürmüs’ün hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Otomobilin otoyol gişelerinde bariyere çarptığı, ardından araçta yangın çıktığı görüldü. Kocaeli Üniversitesi mezunu olan Pürmüs’ün İzmir’de araştırma görevlisi olarak görev yaptığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

İzmir’in Menderes ilçesinde otomobiliyle bariyere çarparak hayatını kaybeden doktorun kazasına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

BARİYERE ÇARPTI, ARAÇ ALEV ALDI

İzmir-Aydın Otoyolu Havalimanı gişelerinde 18 Nisan’da meydana gelen kazada, Beyza Nur Pürmüs’ün (25) kullandığı otomobil beton bariyere çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta yangın çıktı.

KAZA ANI KAMERADA

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, otomobilin gişelere doğru ilerlerken kontrolünü kaybedip bariyere çarptığı anlar yer aldı.

GENÇ DOKTOR HAYATINI KAYBETTİ

Olay sonrası yangın söndürülürken yapılan incelemede Beyza Nur Pürmüs’ün hayatını kaybettiği belirlendi. Pürmüs’ün Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden geçen yıl mezun olduğu ve İzmir Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde araştırma görevlisi olarak görev yaptığı öğrenildi.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Türkiye genci Türkiye genci:
    Hangi yüzyılda yaşıyoruz şu taşları kaldırın kamera sistemi koyun çogu yerde bu taşlar var yazık valla yollardan para alan tek ülkeyiz 8 4 Yanıtla
    Erdogan Metin Erdogan Metin:
    Yollardan para alan tek ülkeyiz derken eminmisin ? Bu kadar net yani öylemi sadece Türkiye'demi var ?.. 6 0
  • Tufan Başar Tufan Başar:
    öyle bir beton blok konuşmuş ki yemin ederim banka kasa dairesinde böyle kalın duvarlar yok. ya arkadaş kamera sistemleri var, Bu neyin önlemi ? saçmalıktan başka bir şey deği. 0 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
