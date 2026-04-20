İzmir\'de genç doktorun hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı

İzmir’in Menderes ilçesinde otomobiliyle bariyere çarparak hayatını kaybeden doktorun kazasına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
İzmir-Aydın Otoyolu Havalimanı gişelerinde 18 Nisan’da meydana gelen kazada, Beyza Nur Pürmüs’ün (25) kullandığı otomobil beton bariyere çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta yangın çıktı.
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, otomobilin gişelere doğru ilerlerken kontrolünü kaybedip bariyere çarptığı anlar yer aldı.
Olay sonrası yangın söndürülürken yapılan incelemede Beyza Nur Pürmüs’ün hayatını kaybettiği belirlendi. Pürmüs’ün Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden geçen yıl mezun olduğu ve İzmir Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde araştırma görevlisi olarak görev yaptığı öğrenildi.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (3)