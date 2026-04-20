TBMM'de 23 Nisan özel oturumu! Kurtulmuş'un koltuğunu bıraktığı isimden tüyleri diken diken eden sözler

20.04.2026 14:30
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çocuklar için düzenlenen 23 Nisan özel oturumunda TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un koltuğunu bıraktığı İnci Yıldız Şentürk, yaptığı konuşmayla hem salondakileri hem de ekran başındakileri derinden etkiledi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 106. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla TBMM'de 'Çocuk Özel Oturumu' düzenlendi. Kurtulmuş konuşmasının ardından, koltuğunu İnci Yıldız Şentürk'e devretti.

Okul saldırısında hayatını kaybeden öğrencileri anarak konuşmasına başlayan Şentürk, "Hepimiz öğretmenlerimizin emeğine layık olmayı, ailelerimizin duasını almayı, bayrağını daima yüksekte tutmayı istiyoruz. Bu memleketin çocukları olarak yüzümüzü iyiliğe, çalışmaya, kardeşliğe ve geleceğe dönüyoruz" ifadelerine yer verdi. 

İşte Şentürk'ün başkanlık kürsüsünde yaptığı konuşmadan satırbaşları; 

"Geçtiğimiz hafta okullarımızda yaşanan üzücü olaylar hepimizi derinden etkiledi. Hayatını kaybeden öğretmenimize ve arkadaşlarımıza Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, yakınlarına ve eğitim ailemize başsağlığı diliyorum. 

Derslerimize daha sıkı sarılacağız, öğretmenlerimizi emeklerine layık olmak için daha çok gayret göstereceğiz. Büyüklerine saygı duyan, sorumluluk almaktan kaçmayan, memleketinin derdiyle dertlenen çocuklar olarak Türkiye’nin yarınlarını inşa etmek için var gücümüzle çalışacağız.

"TÜRKİYE'NİN YARINLARINI İNŞA ETMEK İÇİN..."

Arkadaşlarımıza daha sıkı sarılacağız. Öğretmenlerimizin emeklerine layık olmak için daha çok gayret göstereceğiz. Arkadaşlığımızı daha da sağlamlaştıracağız. Büyüklerine saygı duyan, sorumluluk almaktan kaçmayan, Memleketinin derdiyle dertlenen çocuklar olarak Türkiye'nin yarınlarını inşa etmek için var gücümüzle çalışacağız.

"ÜLKEMİZE FAYDALI BİREYLER OLMAYA SÖZ VERİYORUZ"

Bilgimizi ahlakla, çalışkanlığımızı merhametle, hayallerimizi vatan sevgisiyle büyüterek ülkemize faydalı bireyler olmaya yürekten söz veriyoruz. Bize bu sözü verdiren asıl ruh da 23 Nisan ruhudur. 23 Nisan milletimizin kendi kaderine sahip çıkma iradesidir. 23 Nisan hürriyetin, bağımsızlığın ve milli egemenliğin çocukların kalbine emanet edilişidir. 23 Nisan bayrağına sadakatle bağlı, vatanını yürekten seven, büyüklerine hürmet eden, kardeşliğini her şart altında koruyan nesiller yetiştirme ülküsüdür. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çatısı altında bulunmak da bizlere bu emaneti taşımanın ne kadar yüksek bir onur olduğunu bir kere daha hatırlatmaktır. 23 Nisan biz çocuklar için hem büyük bir sevinç hem de kalbimizde taşıdığımız vatan sevgisini büyüten çok kıymetli bir emanet şuurudur.

"MİLLETİNE KARŞI SORUMLULUK DUYAN ÇOCUKLAR OLARAK YETİŞİYORUZ"

Kalbimize emanet edilen bu şuur, eğitim hayatımızda da en kıymetli özünü oluşturuyor. Milli Eğitim Bakanlığımızın, Marif'in kalbinde çocuk anlayışıyla her birimizin taşıdığı kabiliyetin, her birimizin kurduğu hayalin, her birimizin kalbinde büyüyen iyiliğin değerli olduğunu hissediyoruz. Okullarımızda paylaşmayı, dayanışmayı, hürmeti, sabrı, gayreti ve birlikte yaşamanın kıymetini de öğreniyoruz. Öğretmenlerimizin rehberliğinde kendimizi tanıyan, arkadaşının sevincini de hüznünü de paylaşabilen, ailesine hürmet eden, milletine karşı sorumluluk duyan çocuklar olarak yetişiyoruz.

"YÜZÜMÜZÜ İYİLİĞE, KARDEŞLİĞE VE GELECEĞE DÖNÜYORUZ"

Bizler iyi insan olmanın, faydalı insan olmanın, çalışkan olmanın, dürüst olmanın ve memleketine gönülden bağlı kalmanın ne kadar kıymetli olduğunu biliyoruz. Hepimiz öğretmenlerimizin emeğine layık olmayı, ailelerimizin duasını almayı, bayrağını daima yüksekte tutmayı istiyoruz. Bu memleketin çocukları olarak yüzümüzü iyiliğe, çalışmaya, kardeşliğe ve geleceğe dönüyoruz.

"BU ŞUURU KALBİMİZDE TAŞIMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Yarın sınıflarımıza döndüğümüzde de, evlerimize gittiğimizde de, arkadaşlarımızla yan yana geldiğimizde de burada hissettiğimiz şuuru kalbimizde taşımaya devam edeceğiz. Bu duygularla başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Türkiye Büyük Millet Meclisimizin kuruluşunda emeği bulunan bütün kahramanlarımızı saygı, minnet ve rahmetle anıyorum."

Rojin Kabaiş’in babasından Doku ailesine destek “Şüpheleniyorum“ deyip tek kişiyi işaret etti Rojin Kabaiş'in babasından Doku ailesine destek! "Şüpheleniyorum" deyip tek kişiyi işaret etti
Teğmen Ümit Mete Erez, Evinde Ölü Bulundu Teğmen Ümit Mete Erez, Evinde Ölü Bulundu
Ateşkesin bitimine sayılı günler kala İran’dan korkutan paylaşım Ateşkesin bitimine sayılı günler kala İran'dan korkutan paylaşım
Süper Lig’e yükselen ilk takım Erzurumspor Süper Lig'e yükselen ilk takım Erzurumspor
Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in koruması Şükrü Eroğlu’nun ifadesi ortaya çıktı: Bana kapalı bir zarf verdi Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in koruması Şükrü Eroğlu'nun ifadesi ortaya çıktı: Bana kapalı bir zarf verdi
Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur görevden alındı Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur görevden alındı
Bitlis’te beton mikseri dereye yuvarlandı: Kayıp şoför için seferberlik başlatıldı Bitlis’te beton mikseri dereye yuvarlandı: Kayıp şoför için seferberlik başlatıldı
Lvbel C5’ten “Zıplamayan Tayyipçi” sloganlarında geri adım Lvbel C5’ten “Zıplamayan Tayyipçi” sloganlarında geri adım
Ugandalı General bir kez daha Türkiye’yi hedef aldı: Türkler yerine Çinlilere verelim Ugandalı General bir kez daha Türkiye'yi hedef aldı: Türkler yerine Çinlilere verelim
1. Lig’de küme düşen son takım belli oldu 1. Lig'de küme düşen son takım belli oldu
Amedspor’a Süper Lig’e çıkma yolunda büyük şok Amedspor'a Süper Lig'e çıkma yolunda büyük şok
Esenler Erokspor, Süper Lig’e bir adım daha yaklaştı Esenler Erokspor, Süper Lig'e bir adım daha yaklaştı
Trump ‘masa kuruluyor’ dedi, İran’dan rest geldi Bir şartları var Trump ‘masa kuruluyor’ dedi, İran’dan rest geldi! Bir şartları var
Beşiktaş, Samsun’da 5 dakikada darmadağın oldu Beşiktaş, Samsun'da 5 dakikada darmadağın oldu
Merseyside derbisinde son sözü 9010’da Van Dijk söyledi Merseyside derbisinde son sözü 90+10'da Van Dijk söyledi
Mustafa Varank’tan şampiyonluk pozu Mustafa Varank'tan şampiyonluk pozu

14:09
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Savaş kimsenin yararına değil
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Savaş kimsenin yararına değil
13:57
Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay’ın görev süresi bitti İsmi sessiz sedasız kaldırıldı
Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay’ın görev süresi bitti! İsmi sessiz sedasız kaldırıldı
13:47
Avukat Serdar Öktem suikastında iddianame hazırlandı Saldırının altından Daltonlar ve Gündoğmuş çeteleri çıktı
Avukat Serdar Öktem suikastında iddianame hazırlandı! Saldırının altından Daltonlar ve Gündoğmuş çeteleri çıktı
12:39
Okul saldırıları sonrası İzmir’de çekildiği söylenen görüntü tartışma yarattı
Okul saldırıları sonrası İzmir'de çekildiği söylenen görüntü tartışma yarattı
12:09
Vekaletle kurban kesim bedelleri belirlendi
Vekaletle kurban kesim bedelleri belirlendi
11:41
Yeni düzenleme için üç koldan çalışma “Suça sürüklenen çocuk“ tanımı değişiyor
Yeni düzenleme için üç koldan çalışma! “Suça sürüklenen çocuk" tanımı değişiyor
11:08
Gözaltına alınan belediye başkanı adliyeye böyle götürüldü
Gözaltına alınan belediye başkanı adliyeye böyle götürüldü
11:08
Yapılan kanlı saldırılar sonrası okullarda bir dönem sona erdi
Yapılan kanlı saldırılar sonrası okullarda bir dönem sona erdi
11:01
Japonya’da 7.4 büyüklüğünde deprem Tsunami uyarısı yapıldı
Japonya'da 7.4 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı yapıldı
10:39
Silahlar yeniden ateşlendi, akaryakıt indirimi iptal oldu
Silahlar yeniden ateşlendi, akaryakıt indirimi iptal oldu
10:38
Pakistanlı kaynaklar “Müzakere olacak“ dedi, İran’dan yalanlama geldi
Pakistanlı kaynaklar "Müzakere olacak" dedi, İran'dan yalanlama geldi
10:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı haklı çıkaran tablo Çocuk nüfusu Cumhuriyet tarihini en düşük seviyesinde
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı haklı çıkaran tablo! Çocuk nüfusu Cumhuriyet tarihini en düşük seviyesinde
10:08
Memurları ilgilendiren düzenleme kabul edildi: 247 bin TL ödeme yapılacak
Memurları ilgilendiren düzenleme kabul edildi: 247 bin TL ödeme yapılacak
09:49
Okulu kana bulayan saldırganın arkadaşı: Kalemle elini kolunu deşerdi, sırası kan olurdu
Okulu kana bulayan saldırganın arkadaşı: Kalemle elini kolunu deşerdi, sırası kan olurdu
08:42
Görevden alınan İl Milli Eğitim Müdürü’yle ilgili skandal iddia Öğretmene attığı mesajlar ortaya çıktı
Görevden alınan İl Milli Eğitim Müdürü'yle ilgili skandal iddia! Öğretmene attığı mesajlar ortaya çıktı
08:26
CENTCOM, İran gemisini ele geçirme operasyonunun görüntülerini paylaştı
CENTCOM, İran gemisini ele geçirme operasyonunun görüntülerini paylaştı
