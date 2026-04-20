Japonya'da 7.4'lük deprem sonrası ilk tsunami dalgası kıyı şeridine ulaştı - Son Dakika
Japonya'da 7.4'lük deprem sonrası ilk tsunami dalgası kıyı şeridine ulaştı

Japonya\'da 7.4\'lük deprem sonrası ilk tsunami dalgası kıyı şeridine ulaştı
20.04.2026 14:25
Japonya\'da 7.4\'lük deprem sonrası ilk tsunami dalgası kıyı şeridine ulaştı
Japonya’nın kuzeyinde meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı. İlk dalganın kıyıya ulaştığı anlar görüntülere yansırken, 40 santimetrelik yükselme kaydedildi. Yetkililer, bu dalganın daha büyüklerinin habercisi olabileceğini belirterek Iwate ve Hokkaido için 3 metreye kadar dalga uyarısı yaptı ve kıyı bölgelerinde yaşayanlara acil tahliye çağrısında bulundu.

Japonya’nın kuzeyinde meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından tsunami alarmı verildi; ilk dalganın kıyıya ulaştığı anlar görüntülere yansıdı, yetkililer acil tahliye çağrısı yaptı.

İLK DALGANIN KIYIYA ULAŞTIĞI ANLAR KAMERADA

Depremin ardından oluşan ilk tsunami dalgasının Japonya kıyılarına ulaştığı anlar kaydedildi. Görüntülerde deniz seviyesinin aniden yükseldiği ve suyun kıyı hattına doğru ilerlediği net şekilde görülürken, dalganın yaklaşık 40 santimetre yüksekliğe ulaştığı bildirildi. Japan Broadcasting Corporation (NHK), bu ilk dalganın daha büyük ve yıkıcı dalgaların habercisi olabileceğini duyurdu.

3 METREYE KADAR DALGA BEKLENTİSİ

NHK’nin aktardığına göre, özellikle Iwate Prefektörlüğü ile Hokkaido’da tsunami dalgalarının 3 metreye kadar ulaşabileceği ifade edildi. Bu risk üzerine yetkililer, kıyı kesimlerinde yaşayanlara vakit kaybetmeden yüksek bölgelere çıkmaları çağrısı yaptı.

ART ARDA DALGA UYARISI

Resmi açıklamalarda tsunami dalgalarının tek bir dalgayla sınırlı kalmayacağı, birden fazla dalganın peş peşe kıyıya ulaşabileceği belirtildi. Dalgaların beklenenden erken ya da geç gelebileceği ve tahmin edilenden daha yüksek olabileceği vurgulandı.

ACİL TAHLİYE ÇAĞRISI YAPILDI

Yetkililer, kıyı şeridi ve nehir ağızlarından uzak durulmasını isterken, uyarılar kaldırılana kadar güvenli alanlarda kalınması gerektiğini açıkladı. Olası hasarın belirlenmesi için ekiplerin sahada teyakkuz halinde olduğu bildirildi.

Son Dakika Japonya Japonya'da 7.4'lük deprem sonrası ilk tsunami dalgası kıyı şeridine ulaştı - Son Dakika

Rojin Kabaiş’in babasından Doku ailesine destek “Şüpheleniyorum“ deyip tek kişiyi işaret etti Rojin Kabaiş'in babasından Doku ailesine destek! "Şüpheleniyorum" deyip tek kişiyi işaret etti
Teğmen Ümit Mete Erez, Evinde Ölü Bulundu Teğmen Ümit Mete Erez, Evinde Ölü Bulundu
Ateşkesin bitimine sayılı günler kala İran’dan korkutan paylaşım Ateşkesin bitimine sayılı günler kala İran'dan korkutan paylaşım
Süper Lig’e yükselen ilk takım Erzurumspor Süper Lig'e yükselen ilk takım Erzurumspor
Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in koruması Şükrü Eroğlu’nun ifadesi ortaya çıktı: Bana kapalı bir zarf verdi Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in koruması Şükrü Eroğlu'nun ifadesi ortaya çıktı: Bana kapalı bir zarf verdi
Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur görevden alındı Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur görevden alındı
Bitlis’te beton mikseri dereye yuvarlandı: Kayıp şoför için seferberlik başlatıldı Bitlis’te beton mikseri dereye yuvarlandı: Kayıp şoför için seferberlik başlatıldı
Lvbel C5’ten “Zıplamayan Tayyipçi” sloganlarında geri adım Lvbel C5’ten “Zıplamayan Tayyipçi” sloganlarında geri adım
Ugandalı General bir kez daha Türkiye’yi hedef aldı: Türkler yerine Çinlilere verelim Ugandalı General bir kez daha Türkiye'yi hedef aldı: Türkler yerine Çinlilere verelim
1. Lig’de küme düşen son takım belli oldu 1. Lig'de küme düşen son takım belli oldu

14:30
TBMM’de 23 Nisan özel oturumu Kurtulmuş’un koltuğunu bıraktığı isimden tüyleri diken diken eden sözler
TBMM'de 23 Nisan özel oturumu! Kurtulmuş'un koltuğunu bıraktığı isimden tüyleri diken diken eden sözler
14:09
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Savaş kimsenin yararına değil
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Savaş kimsenin yararına değil
13:57
Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay’ın görev süresi bitti İsmi sessiz sedasız kaldırıldı
Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay’ın görev süresi bitti! İsmi sessiz sedasız kaldırıldı
13:47
Avukat Serdar Öktem suikastında iddianame hazırlandı Saldırının altından Daltonlar ve Gündoğmuş çeteleri çıktı
Avukat Serdar Öktem suikastında iddianame hazırlandı! Saldırının altından Daltonlar ve Gündoğmuş çeteleri çıktı
12:39
Okul saldırıları sonrası İzmir’de çekildiği söylenen görüntü tartışma yarattı
Okul saldırıları sonrası İzmir'de çekildiği söylenen görüntü tartışma yarattı
12:09
Vekaletle kurban kesim bedelleri belirlendi
Vekaletle kurban kesim bedelleri belirlendi
11:41
Yeni düzenleme için üç koldan çalışma “Suça sürüklenen çocuk“ tanımı değişiyor
Yeni düzenleme için üç koldan çalışma! “Suça sürüklenen çocuk" tanımı değişiyor
11:08
Gözaltına alınan belediye başkanı adliyeye böyle götürüldü
Gözaltına alınan belediye başkanı adliyeye böyle götürüldü
11:08
Yapılan kanlı saldırılar sonrası okullarda bir dönem sona erdi
Yapılan kanlı saldırılar sonrası okullarda bir dönem sona erdi
11:01
Japonya’da 7.4 büyüklüğünde deprem Tsunami uyarısı yapıldı
Japonya'da 7.4 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı yapıldı
10:38
Pakistanlı kaynaklar “Müzakere olacak“ dedi, İran’dan yalanlama geldi
Pakistanlı kaynaklar "Müzakere olacak" dedi, İran'dan yalanlama geldi
