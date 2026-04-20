İstanbullular diken üstünde! Çam kese tırtılı böyle görüntülendi

İstanbul Sancaktepe’de kaydedilen görüntüler, temas halinde ciddi sağlık sorunlarına yol açabilen çam kese tırtılının şehir merkezine kadar indiğini ortaya koydu.
Sancaktepe’de bir vatandaş tarafından kaydedilen görüntülerde, çam ağaçlarında görülmesiyle bilinen çam kese tırtılının yerleşim alanına kadar indiği görüldü. Videoda tırtılın yerde ilerlediği ve çevredeki alanlarda rahatça hareket ettiği dikkat çekerken, bu durum türün yayılım alanının genişlediğine işaret etti.
Uzmanlara göre çam kese tırtılı, vücudunu kaplayan mikroskobik zehirli tüyler nedeniyle son derece tehlikeli bir canlı olarak biliniyor. Bu tüylerle temas eden insanlarda ciltte kızarıklık, kaşıntı ve alerjik reaksiyonlar görülebiliyor. Özellikle hayvanlar için daha büyük risk taşıyan tırtıl, temas halinde dil ve ağız bölgesinde ciddi yaralara ve hatta doku kaybına neden olabiliyor.
Genellikle çam ormanlarında ve ağaçlık alanlarda yaşayan bu türün, son yıllarda artan sıcaklıklar ve çevresel değişimlerle birlikte şehir içlerine kadar yayıldığı değerlendiriliyor. Uzmanlar, özellikle ilkbahar aylarında daha aktif hale gelen tırtılların toplu halde hareket edebildiğine dikkat çekiyor.
Yetkililer ve uzmanlar, bu türle karşılaşıldığında kesinlikle dokunulmaması gerektiğini vurgularken, özellikle çocukların ve evcil hayvanların bu canlıdan uzak tutulması gerektiğini belirtiyor. Şüpheli durumlarda belediye ekiplerine ya da ilgili birimlere bilgi verilmesi öneriliyor.
