İstanbullular diken üstünde! Çam kese tırtılı böyle görüntülendi
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İstanbullular diken üstünde! Çam kese tırtılı böyle görüntülendi

Haberin Videosunu İzleyin
İstanbullular diken üstünde! Çam kese tırtılı böyle görüntülendi
20.04.2026 14:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
İstanbullular diken üstünde! Çam kese tırtılı böyle görüntülendi
Haber Videosu

İstanbul Sancaktepe’de bir adam, dokunmanın bile tehlikeli olduğu ve temas eden hayvanların dilinde çürümeye yol açabildiği bilinen çam kese tırtılının şehir merkezine kadar yayıldığını görüntüledi.

İstanbul Sancaktepe’de kaydedilen görüntüler, temas halinde ciddi sağlık sorunlarına yol açabilen çam kese tırtılının şehir merkezine kadar indiğini ortaya koydu.

TEHLİKELİ TIRTIL KAMERADA

Sancaktepe’de bir vatandaş tarafından kaydedilen görüntülerde, çam ağaçlarında görülmesiyle bilinen çam kese tırtılının yerleşim alanına kadar indiği görüldü. Videoda tırtılın yerde ilerlediği ve çevredeki alanlarda rahatça hareket ettiği dikkat çekerken, bu durum türün yayılım alanının genişlediğine işaret etti.

TEMASI CİDDİ SAĞLIK SORUNLARINA YOL AÇABİLİYOR

Uzmanlara göre çam kese tırtılı, vücudunu kaplayan mikroskobik zehirli tüyler nedeniyle son derece tehlikeli bir canlı olarak biliniyor. Bu tüylerle temas eden insanlarda ciltte kızarıklık, kaşıntı ve alerjik reaksiyonlar görülebiliyor. Özellikle hayvanlar için daha büyük risk taşıyan tırtıl, temas halinde dil ve ağız bölgesinde ciddi yaralara ve hatta doku kaybına neden olabiliyor.

İKLİM VE ORTAM KOŞULLARI YAYILIMI ARTIRIYOR

Genellikle çam ormanlarında ve ağaçlık alanlarda yaşayan bu türün, son yıllarda artan sıcaklıklar ve çevresel değişimlerle birlikte şehir içlerine kadar yayıldığı değerlendiriliyor. Uzmanlar, özellikle ilkbahar aylarında daha aktif hale gelen tırtılların toplu halde hareket edebildiğine dikkat çekiyor.

VATANDAŞLARA UYARI

Yetkililer ve uzmanlar, bu türle karşılaşıldığında kesinlikle dokunulmaması gerektiğini vurgularken, özellikle çocukların ve evcil hayvanların bu canlıdan uzak tutulması gerektiğini belirtiyor. Şüpheli durumlarda belediye ekiplerine ya da ilgili birimlere bilgi verilmesi öneriliyor.

Son Dakika İstanbul İstanbullular diken üstünde! Çam kese tırtılı böyle görüntülendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TBMM’de 23 Nisan özel oturumu Kurtulmuş’un koltuğunu bıraktığı isimden tüyleri diken diken eden sözler
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Savaş kimsenin yararına değil
Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay’ın görev süresi bitti İsmi sessiz sedasız kaldırıldı
Avukat Serdar Öktem suikastında iddianame hazırlandı Saldırının altından Daltonlar ve Gündoğmuş çeteleri çıktı
Okul saldırıları sonrası İzmir’de çekildiği söylenen görüntü tartışma yarattı
Vekaletle kurban kesim bedelleri belirlendi
Yeni düzenleme için üç koldan çalışma “Suça sürüklenen çocuk“ tanımı değişiyor
Gözaltına alınan belediye başkanı adliyeye böyle götürüldü
Yapılan kanlı saldırılar sonrası okullarda bir dönem sona erdi
Japonya’da 7.4 büyüklüğünde deprem Tsunami uyarısı yapıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2026 14:50:18.
SON DAKİKA: İstanbullular diken üstünde! Çam kese tırtılı böyle görüntülendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.