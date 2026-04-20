İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Savaş kimsenin yararına değil

ABD ile İran arasında Pakistan’da yapılması planlanan ikinci tur müzakerelere ilişkin belirsizlik devam ederken, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’dan dikkat çeken açıklamalar geldi. Pezeşkiyan, savaşın hiçbir taraf için fayda sağlamayacağını belirterek diplomasi vurgusu yaptı.

“GERİLİM DİPLOMASİYLE AZALTILMALI”

İran resmi haber ajansı IRNA’ya göre Adalet Bakanlığı’nda yaptığı ziyaret sırasında konuşan Pezeşkiyan, “Savaş kimsenin yararına değildir. Tehditlere karşı dururken aynı zamanda gerilimi azaltmak için her türlü akılcı ve diplomatik yoldan yararlanılmalıdır” ifadelerini kullandı.

“DÜŞMANA KARŞI DİKKATLİ OLUNMALI”

Pezeşkiyan, bölgesel ve uluslararası gelişmelere akılcı yaklaşımın önemine dikkat çekerek, ABD ve İsrail’e karşı güvensizlik ve temkinli olunması gerektiğini vurguladı.

İSLAM DÜNYASINA BİRLİK ÇAĞRISI

İslam ülkeleri arasındaki dayanışmanın önemine de değinen İran Cumhurbaşkanı, birlik ve ortak hareketin dış müdahalelere karşı en güçlü yol olduğunu belirtti. Pezeşkiyan, “Dayanışma, samimiyet ve ortak katılım sayesinde bu süreç aşılabilir” dedi.

“ÇATIŞMALARIN SÜRMESİ KİMSENİN YARARINA DEĞİL”

Daha önce yaptığı açıklamalarda da benzer mesajlar veren Pezeşkiyan, İran’ın savaşın genişlemesini istemediğini belirterek, sorunların çözümünün gerilimi artırmakta değil, diyalog ve akılcılıkta olduğunu ifade etti.

PAKİSTAN "KATILACAK" DEDİ AMA...

Tüm bu gelişmelerin ardından İran’ın ABD ile yapılması planlanan ikinci tur görüşmelere katılıp katılmayacağı merak konusu oldu. Pakistanlı kaynaklar, Tahran yönetiminin görüşmelere katılacağını duyurdu.

İRAN'DAN JET HIZINDA YALANLAMA

İran Dışişleri Bakanlığı ise yaptığı açıklamada bu iddiayı kesin bir dille yalanladı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, konuyla ilgili açıklamasında "Şu aşamada ABD ile ikinci tur müzakere yürütülmesi planlanmıyor” ifadelerini kullandı. Bekayi, ABD'nin diplomatik süreci sürdürme konusunda ciddi olmadığını gösterdiğini, saldırgan eylemlerde bulunduğunu ve ateşkes hükümlerini ihlal ettiğini belirtti.

MÜZAKERELERİN İLK TURUNDA SONUÇ ÇIKMAMIŞTI

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik başlattığı ve ardından bölge ülkelerine yayılan çatışmalar, 8 Nisan'da Washington ile Tahran arasında sağlanan ateşkesle durmuştu. Bu gelişmenin ardından iki ülke, 11 Nisan'da Pakistan'ın arabuluculuğunda İslamabad'da ilk kez müzakere masasına oturmuş, ancak taraflar görüşmelerin "bir anlaşmaya varılamadan" sona erdiğini duyurmuştu.