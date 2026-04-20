CENTCOM, İran gemisini ele geçirme operasyonunun görüntülerini paylaştı

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran bayraklı “M/V Touska” adlı gemiye yönelik düzenlenen operasyonun görüntülerini yayımladı. Görüntülerde, ABD askerlerinin gemiye havadan iniş yaptığı anlar yer aldı.
HELİKOPTERLE GELDİLER, HALATLA İNDİLER
CENTCOM’un açıklamasına göre, ABD Deniz Piyadeleri USS Tripoli amfibi hücum gemisinden helikopterle havalanarak Umman Denizi üzerinde uçuş gerçekleştirdi. Ardından askerler, 19 Nisan’da İran bayraklı ticari gemi Touska’ya halatla inerek gemiyi ele geçirdi.
6 SAATLİK UYARIYA UYMADI, MOTORU DEVRE DIŞI BIRAKILDI
Operasyonda görev alan güdümlü füze destroyeri USS Spruance’ın, ABD güçlerinin 6 saat boyunca yaptığı uyarılara rağmen durmayan geminin itki sistemini devre dışı bıraktığı belirtildi. Bu müdahalenin ardından Deniz Piyadeleri gemiye çıkarak kontrolü sağladı.
OPERASYONUN DETAYLARI PAYLAŞILDI
Paylaşılan videoda, askerlerin helikopterden ayrılarak gemiye iniş yaptığı, ardından güverteye yayılarak kontrolü ele geçirdiği anlar yer aldı. CENTCOM, operasyonun uluslararası sularda gerçekleştirildiğini ve geminin ABD güçlerinin gözetimine alındığını açıkladı.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?