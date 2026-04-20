CENTCOM, İran gemisini ele geçirme operasyonunun görüntülerini paylaştı

20.04.2026 08:26
CENTCOM, İran bayraklı Touska gemisine yönelik operasyonun görüntülerini yayımladı. ABD Deniz Piyadeleri, USS Tripoli’den helikopterle havalanarak gemiye halatla indi ve kontrolü ele geçirdi. USS Spruance destroyeri, 6 saatlik uyarılara uymayan geminin itki sistemini devre dışı bıraktı. Operasyonun ardından gemi ABD güçlerinin gözetimine alındı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran bayraklı “M/V Touska” adlı gemiye yönelik düzenlenen operasyonun görüntülerini yayımladı. Görüntülerde, ABD askerlerinin gemiye havadan iniş yaptığı anlar yer aldı.

HELİKOPTERLE GELDİLER, HALATLA İNDİLER

CENTCOM’un açıklamasına göre, ABD Deniz Piyadeleri USS Tripoli amfibi hücum gemisinden helikopterle havalanarak Umman Denizi üzerinde uçuş gerçekleştirdi. Ardından askerler, 19 Nisan’da İran bayraklı ticari gemi Touska’ya halatla inerek gemiyi ele geçirdi.

6 SAATLİK UYARIYA UYMADI, MOTORU DEVRE DIŞI BIRAKILDI

Operasyonda görev alan güdümlü füze destroyeri USS Spruance’ın, ABD güçlerinin 6 saat boyunca yaptığı uyarılara rağmen durmayan geminin itki sistemini devre dışı bıraktığı belirtildi. Bu müdahalenin ardından Deniz Piyadeleri gemiye çıkarak kontrolü sağladı.

OPERASYONUN DETAYLARI PAYLAŞILDI

Paylaşılan videoda, askerlerin helikopterden ayrılarak gemiye iniş yaptığı, ardından güverteye yayılarak kontrolü ele geçirdiği anlar yer aldı. CENTCOM, operasyonun uluslararası sularda gerçekleştirildiğini ve geminin ABD güçlerinin gözetimine alındığını açıkladı.

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
