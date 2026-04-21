9 kişinin katilinin annesiyle ilgili olay iddia: Telefonu öğretmenin yüzüne kapatmış

Kahramanmaraş’ta 1 öğretmen ve 8 öğrencinin hayatını kaybettiği okul saldırısına ilişkin yürütülen soruşturmada çarpıcı iddialar gündeme geldi. 14 yaşındaki saldırgan İsa Aras Mersinli’nin ailesinin, okuldan gelen psikolojik destek uyarılarını dikkate almadığı öne sürüldü.

"AŞIRI ZEKİ, UYUM SORUNU YAŞIYOR"

Yeni Şafak'ın soruşturma dosyasından edindiği bilgilere göre, Ayser Çalık Ortaokulu’nun rehber öğretmeni Ejder İ., öğrencinin psikolojik durumunu görüşmek amacıyla aileyle iletişime geçmeye çalıştı. Ancak iddiaya göre anne Pınar Peyman Mersinli, bu görüşme talebini reddederek telefonu kapattı. Ailenin, çocuklarının “aşırı zeki” olduğu ve bu nedenle uyum problemi yaşadığı yönünde değerlendirmede bulunduğu ileri sürüldü. Bu yaklaşımın hem babanın savcılıktaki ifadelerine hem de saldırganın kaleme aldığı belirtilen metinlere yansıdığı iddia edildi. Anne Mersinli’nin kısa süreli gözaltının ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

SINIF ARKADAŞININ ANLATTIKLARI KAN DONDURDU

Öte yandan okulun öğrencilerden G. İ.'nin aynı sınıfta eğitim gördüğü İsa Aras Mersinli hakkında anlattıkları da büyük ses getirdi. Mersinli'nin arkadaş çevresinin olmadığını ve sınıfta tuhaf hareketler yaptığını belirten G.İ. şunları söyledi: “Genellikle uyurdu tüm gece internette dolaştığı için. Sonra bazen İngilizce derslerinde kalkardı. Sonra İngilizcesi bayağı iyiydi, Türkçesinden daha iyiydi. Mesela İngilizce dersinde hoca bir İngilizce kelimenin anlamını hatırlamazdı, İsa'ya sorardı o da hocaya söylerdi. Sonra ne yapardı? Ağlardı, sınıf sessiz olduğunda ağlardı, ağlama sesleri gelirdi. Sonra rehberlik hocamız gelir onu götürürdü rehberlik odasına, orada konuşurdu.

"KOLUNU DEŞERDİ, SIRASI KAN OLURDU"

Psikolojik sıkıntıları var gibi bir şeydi. Mesela cuma günü İstiklal Marşı'na çıkacaktık. Kendisi yine uyuyordu. Sonra arkadaşlar kolundan tuttu, çıkardı. Okurken bir anda yere yığıldı bayılmış gibi, orada yattı öyle. Onu hatırlıyorum. Sonra derste bir şeye üzüldüğünde kalemle elini, kolunu deşerdi, sırası kan olurdu. Sırası, çantası falan kan dolardı. Kendini boğardı. Beşinci sınıfta çantasını boğazına dolamıştı. Kendini boğmuştu bildiğin. Değişik bir çocuktu. Hatta arkadaşı vardı 2 tane bizim sınıftan konuştuğu. Onlara demiş böyle şeyler yapacağım diye. ‘Sınıfa, okula silahla saldıracağım’ gibi bir şeyler demiş. Onlar da gülmüş, dalga geçiyor sanmış. Saldırıdan birkaç gün önce falan söylemiş, öyle biliyorum, bana öyle dediler.”